Haydi Türkiye! Bizim Çocuklar, EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İtalya'ya 3-0; ikinci maçta ise Galler'e 2-0 yenilen Milliler, gruptaki son maçında İsviçre karşısına çıkıyor. En iyi üçüncülük formülü için galibiyetten başka şans bulunmazken milli maç için geri sayım da başladı. Bu noktada, Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. A Milli Takımımız, İsviçre maçını Azerbaycan'da oynayacak.

İSVİÇRE TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye İsviçre maçı, 20 Haziran 2021 Pazar günü oynanacak. Mücadele, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Peki, Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? İşte detaylar...