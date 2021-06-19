Vikingler liderlik koltuğuna oturdu

E Grubu'ndaki ilk maçında favorilerden İspanya ile 0-0 berabere kalan İsveç, dün de Slovakya'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turu için büyük avantaj elde etti. Rusya'nın Saint-Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'ndaki mücadelede ilk 45 dakika golsüz tamamlandı. İkinci yarıda İsveç daha aktif bir oyun sergilerken, 77'de kazanılanpenaltıyı gole çeviren Emil Forsberg Vikingler'ezaferi getirdi. Slovakya'da Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik de maça 11'de başladı ve 77 dakika sahada kalırken %92 pas isabetiyle oynadı.