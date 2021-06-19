Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vikingler liderlik koltuğuna oturdu
Giriş Tarihi: 19.6.2021

Vikingler liderlik koltuğuna oturdu

Vikingler liderlik koltuğuna oturdu
E Grubu'ndaki ilk maçında favorilerden İspanya ile 0-0 berabere kalan , dün de 'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turu için büyük avantaj elde etti. Rusya'nın Saint-Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'ndaki mücadelede ilk 45 dakika golsüz tamamlandı. İkinci yarıda İsveç daha aktif bir oyun sergilerken, 77'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Emil Forsberg Vikingler'e zaferi getirdi. Slovakya'da Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik de maça 11'de başladı ve 77 dakika sahada kalırken %92 pas isabetiyle oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Grubu Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
Başkan Erdoğan duyurdu: ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı
Diyarbakır’da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı
Son dakika: A Milli Takım neden başarısız oldu! Caner ve Gökhan detayı... 'Aldandık'
Son dakika: Milli takımda sakatlık şoku! Galler maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı...
Son dakika haberler... Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi: İsteyen emekli olabilecek
Son dakika: Eriksen için beklenen açıklama geldi! Christian Eriksen futbola dönecek mi?
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Vikingler liderlik koltuğuna oturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA