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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Ameliyat paramı kendim ödedim!

UĞUR ÇEM
Ameliyat paramı kendim ödedim!

Arjantinli oyuncu bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılık sinyali verdi: “Genoa isterse onlarla görüşürüm”

Roma'dan geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen Diego Perotti, golleriyle taraftarın sevgilisi olmuştu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlık, sarı-lacivertli takımla yol ayrımına gelmesine neden oldu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Arjantinli sol açık, Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte 32 yaşındaki yıldızdan satır başları:
FUTBOLU bırakmayı düşündüm. Böyle bir sakatlık yaşadığınızda kendi kendinize devam etmek için gerekli motivasyona sahip olup olmadığınızı sorarsınız

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM

BU süreçte tamamen kendi başıma kaldığım gerçeği var. Ameliyat ve rehabilitasyon masrafları da bana aitti.
GELECEĞIMLE ilgili konuşacak olursak, oğlum Genoa'da doğdu. ile anlaşmamın bitmesine 1 yıl kaldı. Ama kendi adıma 'ya geri dönmek istiyorum.
GENOA beni geri almak isterse onlarla görüşmek isterim.

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Ameliyat paramı kendim ödedim!
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