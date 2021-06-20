Ameliyat paramı kendim ödedim!

Arjantinli oyuncu bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılık sinyali verdi: “Genoa isterse onlarla görüşürüm”
Roma'dan geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelenDiego Perotti, golleriyle taraftarın sevgilisi olmuştu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlık, sarı-lacivertli takımla yol ayrımına gelmesine neden oldu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Arjantinli sol açık, Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte 32 yaşındakiyıldızdan satır başları: FUTBOLU bırakmayı düşündüm. Böyle bir sakatlık yaşadığınızda kendi kendinize devam etmek için gerekli motivasyona sahip olup olmadığınızı sorarsınız
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM
BU süreçte tamamen kendi başıma kaldığım gerçeği var. Ameliyat ve rehabilitasyon masrafları da bana aitti. GELECEĞIMLE ilgili konuşacak olursak, oğlum Genoa'da doğdu. Fenerbahçe ile anlaşmamın bitmesine 1 yıl kaldı. Ama kendi adıma İtalya'ya geri dönmek istiyorum. GENOA beni geri almak isterse onlarla görüşmek isterim.