Anlaşma yok

Beşıktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözleşme konusu dün de çözüme kavuşmadı. AsbaşkanEmreKocadağ ileSergen Yalçın biraraya geldi. İki taraf kadro planlaması, transferler, Şampiyonlar Ligi ve maaş konusundaki isteklerini masaya koydu. Daha önce Başkan Ahmet Nur Çebi'nin FaceTime üzerinden görüştüğü Yalçın ile olumlu geçen toplantısında el sıkışma noktasına gelinmişti. Ancak son düzlükte maaş konusundaarada 5 milyon TL civarı farkın bulunduğu kaydedildi. Hem Yalçın hem de yönetim cephesi teklifleri değerlendirmek için 48 saat süre istedi. Konununen geç yarın çözümekavuşması bekleniyor.