Anlaşma yok

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Giriş Tarihi: 20.6.2021

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Beşıktaş'ta 'ın sözleşme konusu dün de çözüme kavuşmadı. Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın bir araya geldi. İki taraf kadro planlaması, transferler, ve maaş konusundaki isteklerini masaya koydu. Daha önce Başkan Ahmet Nur Çebi'nin FaceTime üzerinden görüştüğü Yalçın ile olumlu geçen toplantısında el sıkışma noktasına gelinmişti. Ancak son düzlükte maaş konusunda arada 5 milyon TL civarı farkın bulunduğu kaydedildi. Hem Yalçın hem de yönetim cephesi teklifleri değerlendirmek için 48 saat süre istedi. Konunun en geç yarın çözüme kavuşması bekleniyor.

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