Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şenol Güneş o isimlere şans tanımadı! EURO 2020 boyunca süre alamadılar...
Giriş Tarihi: 20.6.2021 23:23 Son Güncelleme: 20.6.2021 23:41

o isimlere şans tanımadı! boyunca süre alamadılar...

Şenol Güneş o isimlere şans tanımadı! EURO 2020 boyunca süre alamadılar...

'ye erken veda eden , İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele ettiği A Grubu'nda galibiyet alamadı. Grup maçları boyunca 'in kadro tercihleri eleştirirken Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınan ancak süre alamayan 8 milli futbolcu bulunuyor.

Büyük umutlarla girilen 'nda turnuvayı 0 puanla tamamlayan , adeta hayal kırıklığı yaşattı. Turnuvanın açılış maçını İtalya'ya karşı oynayan milliler, Roma'da oynanan bu mücadeleyi 3-0 kaybederek kötü bir başlangıç yapmıştı.

Ardından Bakü'ye geçerek Galler ve İsviçre maçlarını taraftar önünde oynayan ay-yıldızlılar, Galler'e 2-0, İsviçre'ye ise 3-1 mağlup olarak 'yi galibiyet alamadan tamamladı.

Grup maçları boyunca 'in kadro tercihleri ve süre vermediği isimler eleştirilirken, EURO 2020 aday kadrosuna seçilen ancak süre alamayan 8 futbolcu bulunuyor.

İşte 'ın EURO 2020 kadrosunda bulunan ancak süre alamayan o isimler...

Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz.

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Şenol Güneş o isimlere şans tanımadı! EURO 2020 boyunca süre alamadılar...
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