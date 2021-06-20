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Giriş Tarihi: 20.6.2021 09:35 Son Güncelleme: 20.6.2021 09:35

'de gruptan nasıl çıkar? Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...

SABAH.COM.TR SPOR
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Grubu Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...

’nda ’nda mücadele eden milliler, turnuvanın ilk iki maçını puan alamadan bitirdi. Milliler, turnuvanın açılış maçını ’ya karşı 3-0 kaybetmişti. İkinci maçta ise ’de ile karşılaşan ve öğrencileri, bu maçı da gol atamadan mağlup tamamladı. Bunun üzerine milli takımın gruptan nasıl çıkacağı soruları akıllara geldi. İşte, ’nin ’de gruptan çıkma ihtimalleri…

Ay-yıldızlı ekip 1 ay boyunca sürecek olan futbol şöleni 'nın açılış maçını ile birlikte gerçekleştirmişti. Turnuvanın ilk maçını 3-0 kaybeden milliler, Avrupa Şampiyonası'na şok bir başlangıç yaptı.

'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından maçı için 'ın başkenti 'ye geçen milliler, Galler'in ardından 'ye karşıda Bakü'de mücadele edecek.

Grubun ikinci maçında Galler'e 2-0 kaybeden , ikinci maçların sonunda -5 averaja sahip oldu. Gruptan çıkma şansını oldukça zora sokan milliler, Pazar günü İsviçre'ye karşı galibiyet alıp rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.

Ancak , İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENECEK?

EURO 2020'de bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek.

Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.

A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

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