Göztepe'de Benjamin Tetteh iddiası

Avrupa'daki kariyerine Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan 23 yaşındaki forvet, Çekya'da Slovacko, Bohemians 1905 ve Sparta Prag'da top koşturdu. Yeni Malatyaspor'da 2020-2021'de 32 müsabakaya çıkan oyuncu 2 bin 527 dakika sahada kaldı. Tetteh, Yeni Malatyaspor formasıyla 5 kez fileleri sarsıp 4 de asist yaptı.