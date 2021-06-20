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Giriş Tarihi: 20.6.2021 13:27

'de iddiası

DHA
Göztepe'de Benjamin Tetteh iddiası

Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı alan , golcü arayışlarını hızlandırdı. 'tan ayrılan eski forveti 'e teklif götüren sarı-kırmızılıların geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen 'le de ilgilendiği iddia edildi.

Çekya ekibi 'ın bonservisli oyuncusu olan Ganalı'yı kadrosuna dahil etmek için çalışma başlatan sarı-kırmızılıların transferde önemli adımlar attığı bildirildi. Tetteh'in de kariyerine 'de devam etmek istemesi 'nin elini güçlendirdi.

Avrupa'daki kariyerine Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan 23 yaşındaki forvet, Çekya'da Slovacko, Bohemians 1905 ve Sparta Prag'da top koşturdu. 'da 2020-2021'de 32 müsabakaya çıkan oyuncu 2 bin 527 dakika sahada kaldı. Tetteh, Yeni Malatyaspor formasıyla 5 kez fileleri sarsıp 4 de asist yaptı.

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Göztepe'de Benjamin Tetteh iddiası
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