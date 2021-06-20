Montpellier'den flaş açıklama: "Belhanda ile anlaşma..."

Mart ayında Galatasaray'dan gönderilen Faslı oyuncu Younes Belhanda hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Türk Telekom Arena'da oynanan Sivasspor maçı sonrası Galatasaray yönetimine stat zemini hakkında yönelik yaptığı eleştiriler sonrası takımdan gönderilen Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Belhanda'nın nereye gideceği merak ediliyor. Belhanda'nın eski kulübü olan Montpellier'e ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Kulüp Başkanı Laurent Nicollin, Belhanda'nın istediği zaman takıma gelebileceğini ifade etmişti. Fakat Nicollin, Belhanda için flaş açıklamalarda bulundu.
"BELHANDA İLE ANLAŞAMADIK"
Bir süredir Montpellier ile görüşen Belhanda için transfer kapıları kapandı. Belhanda hakkında Midi Libre'ye konuşan Montpellier başkanı Laurent Nicollin flaş açıklamalarda bulundu. Nicollin, "Salı günü Belhanda ile görüştük. Fakat ne yazık ki maddi sebeplerden dolayı anlaşamadık. Belhanda takıma gelseydi harika olurdu fakat bu zor görünüyor. Belhanda bu anlaşma için çok çaba sarf etti. Kulüp olarak gelirlerimiz çok azaldı. Belhanda biraz daha beklemeli." dedi.
"BELHANDA KENDİSİNİE BAŞKA KULÜP BULABİLİR"
Nicollin: "Belhanda ile anlaşamadığımız için hayal kırıklığı yaşadım. Onu takımda çok görmek istiyordum. Kendisin maddi olarak büyük fedakarlık yaptı diyebilirim. Kendisine bunun için çok teşekkür ediyorum. Eğer isterse kendisine başka kulüp bulabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımın geri kalanını hapiste geçirmek istemiyorum."
Montpellier alt yapısında yetişen Belhanda, 2011-12 sezonunda Fransa'da şampiyonuk yaşamıştı. Galatasaray'da ise 131 maça çıkan Belhanda 26 gol ve 22 asistlik bir performans ortaya koymuştu.