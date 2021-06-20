Montpellier'den flaş açıklama: "Belhanda ile anlaşma..."

"BELHANDA KENDİSİNİE BAŞKA KULÜP BULABİLİR"

Nicollin: "Belhanda ile anlaşamadığımız için hayal kırıklığı yaşadım. Onu takımda çok görmek istiyordum. Kendisin maddi olarak büyük fedakarlık yaptı diyebilirim. Kendisine bunun için çok teşekkür ediyorum. Eğer isterse kendisine başka kulüp bulabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımın geri kalanını hapiste geçirmek istemiyorum."