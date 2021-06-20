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Giriş Tarihi: 20.6.2021 10:28 Son Güncelleme: 28.6.2021 12:30

Roma, Cengiz Ünder için 15 milyon Euro istiyor!

Roma, Cengiz Ünder için 15 milyon Euro istiyor!

Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le 3 Alman kulübü Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt ilgileniyor. İtalyan kulübü ise milli futbolcu için en az 15 milyon Euro istiyor.

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder'le Bundesliga'dan 3 ekip ilgileniyor. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre milli futbolcuyu satmak istemeyen Roma, iyi teklif gelmesi halinde 23 yaşındaki oyuncunun gitmesine onay verecek.

Tecrübeli oyuncuyla Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt ilgileniyor. Başakşehir'den bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan Ünder için İtalyan temsilcisi, satın aldığı ücretin altında teklif kabul etmeyecek.

Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık geçiren Ünder, istenilen performansı sergileyememişti. Cengiz Ünder'in Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

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Roma, Cengiz Ünder için 15 milyon Euro istiyor!
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