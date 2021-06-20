Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder'le Bundesliga'dan 3 ekip ilgileniyor. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre milli futbolcuyu satmak istemeyen Roma, iyi teklif gelmesi halinde 23 yaşındaki oyuncunun gitmesine onay verecek.
Tecrübeli oyuncuyla Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt ilgileniyor. Başakşehir'den bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan Ünder için İtalyan temsilcisi, satın aldığı ücretin altında teklif kabul etmeyecek.
Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık geçiren Ünder, istenilen performansı sergileyememişti. Cengiz Ünder'in Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.