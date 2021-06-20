Süper Lig'in yeni ekibi Altay'dan flaş transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch...

Son olarak 2002-03 yılında Süper Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altay, efsanesi Mustafa Denizli'nin yönetiminde tam 18 yıl sonra Süper Lig'e yeniden yükselmişti. Süper Lig için kalıcı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Altay'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.