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Giriş Tarihi: 20.6.2021 17:14 Son Güncelleme: 20.6.2021 17:29

'in yeni ekibi 'dan flaş transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli ...

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'dan flaş transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch...

'in yeni ekibi İzmir temsilcisi , transferde büyük adımlar atmanın peşinde. Altay efsanesi 'nin yönetiminde Süper Lig yolunu tutan siyah-beyazlı ekip, 'un haberine göre, eski Fenerbahçeli 'u kadrosuna katmak istiyor.

Son olarak 2002-03 yılında 'de mücadele eden İzmir temsilcisi , efsanesi 'nin yönetiminde tam 18 yıl sonra Süper Lig'e yeniden yükselmişti. Süper Lig için kalıcı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Altay'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Alt liglerde geçen uzun yılların ardından Süper Lig'de kalıcı olmayı planlayan Altay, yeni sezon kadrosunu da bu hedef doğrultusunda planlıyor.

Teknik Direktör Mustafa Denizli'yle henüz yeni sözleşme imzalamayan İzmir ekibinden flaş bir transfer hamlesi geldi. Süper Lig'de adından söz ettirecek bir kadro kurmanın peşinde olan siyah-beyazlılar, eski Fenerbahçeli yıldızın peşinde düştü.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

'un haberine göre, bir dönem Süper Lig'de ve 'da forma giyen Slovak yıldız ile prensipte anlaşan Altay, yıldız oyuncuyu yeniden Türkiye'ye getirmek istiyor.

Son olarak Polonya 1. Lig ekibi Zaglebie Lubin'de forma giyen Miroslav Stoch, Polonya ekibinde biten sözleşmesinin ardından serbest oyuncu statüsüne düşmüştü.

Bu transferi bonservis bedeli ödemeden yapmayı planlayan Altay'ın, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

31 yaşındaki Slovak yıldız, 60 kez Slovakya Milli Takım'ında forma giymişti ve 6 gol kaydetmişti. Stoch, Slovakya Milli Takım formasını son olarak 2009 yılında giydi.

İki farklı dönemde formasını giydiği Fenerbahçe de ise toplamda 122 maça çıkan Stoch, sarı-lacivertli formayla 20 gol ve 16 asist yapmıştı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe forması giydiği dönemde, taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

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Süper Lig'in yeni ekibi Altay'dan flaş transfer hamlesi! Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch...
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