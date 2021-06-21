Burak Elmas'tan Ali Koç itirafı: "Sert bir tartışma yaşadık"

Galatasaray'ın yeni başkanı olan Burak Elmas, ilk röportajını SABAH Günaydın yazarı Tuğba Kalçık'a verdi. Gündemle ilgili ve Türk futbolu hakkında konuşan Burak Elmas çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, "Galatasaray'ı birleştirici bir anlayışla yöneteceğim, verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim" dedi. Elmas, Türk futbolunun geldiği noktayı da şöyle özetledi: "Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı"
"ALİ KOÇ İLE SERT BİR TARTIŞMA YAŞADIK"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u nasıl buluyorsunuz? sorusuna yanıt veren Burak Elmas, "Ali Koç çok eski arkadaşım. Galatasaray'la ilgili zaman zaman yaptığı bazı açıklamaları çok yanlış buluyorum. Galatasaray'a haksızca eleştirilerde bulundu. Bunu kendisine de söyledim. Hatta sert bir tartışma da yaşadık bu söylemlerinden dolayı.
Geçmişteki yöneticilerin yaptığı hataların aynısını bugünün yöneticileri de yaparsa futbolumuza büyük zarar verirler. Futbolumuz zaten zor bir süreçten geçiyor, bunu düzeltmek için çalışmalıyız." açıklamasını yaptı.
SİZ YILLARDIR GALATASARAY'DA YÖNETİCİLİK YAPTINIZ. TÜRK FUTBOLUNUN GELDİĞİ NOKTAYI NASIL BULUYORSUNUZ?
20'li yaşlarımdan beri Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya ancak çözüm üretilmiyor. Futbolumuz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Kulüp başkanları da bu durumu kendi başarısızlıklarını saklamak için araç olarak kullanıyor. Mesela, hakemlerden herkes şikayetçi ama bu konuya dair başkanlar çözüm üretmiyor. Kişilere eleştiri yapmak yerine sistemdeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı.