Burak Elmas'tan Ali Koç itirafı: "Sert bir tartışma yaşadık"

"ALİ KOÇ İLE SERT BİR TARTIŞMA YAŞADIK"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u nasıl buluyorsunuz? sorusuna yanıt veren Burak Elmas, "Ali Koç çok eski arkadaşım. Galatasaray'la ilgili zaman zaman yaptığı bazı açıklamaları çok yanlış buluyorum. Galatasaray'a haksızca eleştirilerde bulundu. Bunu kendisine de söyledim. Hatta sert bir tartışma da yaşadık bu söylemlerinden dolayı.