Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da

Giriş Tarihi: 21.6.2021 16:09

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Transferle ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.