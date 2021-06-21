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Giriş Tarihi: 21.6.2021 16:09

Doğan Erdoğan 'da

İHA
Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Transferle ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Teknik Direktör 'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden , geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'la 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni transfer Doğan Erdoğan, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal'ın katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da
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