FIFA Başkanı Gianni Infantino: Türkiye harika bir futbol ülkesi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye ile ilgili "Harika bir futbol ülkesi. Önemli olan tutkuyla oynamak ve takımınızı desteklemektir. EURO 2020'den kısa bir süre sonra da Dünya Kupası var. Daha başka şeyler de olacak" diye konuştu.

"YENİ BİR OFSAYT KURALI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Ofsayt kuralını değiştirmeyi planladıklarını söyleyen Infantıno, "Şu an zorluk yaşadığımız kural ofsayt kuralı. Ofsayt kuralında son 100 yılda çok değişiklikler oldu. Bu kuralı hücum oyuncuların daha lehine olacak şekle getirebilir miyiz bunu konuşuyoruz. Yeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalışıyoruz. Buna göre hücum oyuncusu vücudunun bir bölümü sondan ikinci rakibinin az önünde olsa bile ofsaytta sayılmayacak. Bu golcülere, hücum yapan oyuncu ve takımlara avantaj sağlayacak ve belki de oyunu daha atak hale getirecek" dedi.