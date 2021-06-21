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Giriş Tarihi: 21.6.2021 16:03

'ın yeni başkanı mazbatasını yarın alacak

AA
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını yarın alacak

Hafta sonu yapılan seçimde Kulübünün başkanlığına seçilen , mazbatasını yarın alacak. Yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 82. maddesi gereği, 19 Haziran Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları, 22 Haziran Salı günü saat 11.00'de Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda verilecektir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden divan kurulu başkanı imzasıyla yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 82. maddesi gereği, 19 Haziran Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları, 22 Haziran Salı günü saat 11.00'de Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda verilecektir. Yine tüzüğümüzün 83. maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi de 23 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılacaktır." denildi.

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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını yarın alacak
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