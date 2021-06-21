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Giriş Tarihi: 21.6.2021 19:18 Son Güncelleme: 21.6.2021 20:14

Potakallar 2. yarıya hızlı başladı! Hollanda - Kuzey Makedonya | CANLI

Potakallar 2. yarıya hızlı başladı! Hollanda - Kuzey Makedonya | CANLI

3. ve son maçlarında lider Hollanda, 'da son sırada yer alan Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Rumen hakem yönetiyor. Hollanda - Kuzey Makedonya maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

3. ve son maçlarında ilk iki maçını kazanan lider Hollanda, 'da son sırada yer alan Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Rumen hakem yönetiyor.

HOLLANDA - KUZEY MAKEDONYA | CANLI ANLATIM

HOLLANDA 2-0 KUZEY MAKEDONYA

24' Depay

51' Wijnaldum

Kuzey Makedonya 9. dakikada Tricovski ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

HOLLANDA: Stekelenburg; , , Blind; Dumfries, Gravenberch, , Wijnaldum, Van Aanholt; Malen, Depay

KUZEY MAKEDONYA: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, ; , Ademi, Tricovski, Bardhi, ; Trajkovski, Pandev

C Grubu'nda ilk iki maçını kazanan Hollanda, bu maç öncesinde 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

Kuzey Makedonya ise ilk iki maçında Avusturya'ya 3-1 ve Ukrayna'ya 2-1 mağlup olarak maç öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.

38 yaşındaki Goran Pandev, Hollanda karşısında Kuzey Makedonya formasıyla son milli maçına çıktı.

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Potakallar 2. yarıya hızlı başladı! Hollanda - Kuzey Makedonya | CANLI
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