Potakallar 2. yarıya hızlı başladı! Hollanda - Kuzey Makedonya | CANLI

EURO 2020 C Grubu 3. ve son maçlarında ilk iki maçını kazanan lider Hollanda, Johan Cruyff Arena'da son sırada yer alan Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor.
HOLLANDA - KUZEY MAKEDONYA | CANLI ANLATIM
HOLLANDA 2-0 KUZEY MAKEDONYA
24' Depay
51' Wijnaldum
Kuzey Makedonya 9. dakikada Tricovski ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
HOLLANDA: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, Gravenberch, Frenkie De Jong, Wijnaldum, Van Aanholt; Malen, Depay
KUZEY MAKEDONYA: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Elif Elmas, Ademi, Tricovski, Bardhi, Alioski; Trajkovski, Pandev
C Grubu'nda ilk iki maçını kazanan Hollanda, bu maç öncesinde 6 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.
Kuzey Makedonya ise ilk iki maçında Avusturya'ya 3-1 ve Ukrayna'ya 2-1 mağlup olarak maç öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.
38 yaşındaki Goran Pandev, Hollanda karşısında Kuzey Makedonya formasıyla son milli maçına çıktı.