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Giriş Tarihi: 21.6.2021 09:06 Son Güncelleme: 21.6.2021 09:07

Son dakika: 'a Brezilyalı orta saha! 'dan yeşil ışık

Son dakika: Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha! Lucas Fernando'dan yeşil ışık

Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren 'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. 'de forması giyen ve yaşadığı vize problemleri sebebiyle takımdan ayrılmak isteyen 'nun siyah-beyazlı takıma gelmek istediği ifade ediliyor. Brezilyalı orta sahaya yıllık 1.5 ila 1.8 milyon euro arasında maaş ödenmesi konuşulurken, 3 senelik kontrat önerildiği belirtiliyor.

Son dakika... 'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin 1 numaralı gündem maddesi . Deneyimli teknik adamla henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Ancak Kartal'da kadroyu takviye etmek için yoğun mesai harcanıyor.

'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu 'dan olumlu yanıt aldı.

'in takımında oynayan ancak vize problemleri nedeniyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamayı isterim" diyerek yapılan teklifi değerlendirmeye aldı.

3 yıllık kontrat ve 1.5 ile 1.8 milyon euro arasında bir maaş üzerinden görüşülen orta sahaya bonservis ödenmeyecek.

Kariyerine 'nın Gremio takımında başlayan, sonrasında Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan'da ter döken Fernando, Brezilya Milli Takımı formasını da 8 kez sırtına geçirdi.

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Son dakika: Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha! Lucas Fernando'dan yeşil ışık
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