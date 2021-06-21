Ukrayna ve Avusturya, EURO 2020'de ikincilik için sahaya çıkıyor (CANLI)

Üçüncü grup maçlarının oynandığı EURO 2020'de C Grubu'nda mücadele eden Ukrayna ve Avusturya karşı karşıya geliyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele, bugün saat 19.00'da başladı. Grup ikinciliği için yarışan iki ekibin karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI | UKRAYNA 0-1 AVUSTURYA
21' Baumgartner
İLK 11'LER
UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko, Sydorchuk, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovsky, Yaremchuk.
AVUSTURYA: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Laimer, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Arnavutovic.