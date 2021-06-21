Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ukrayna ve Avusturya, EURO 2020'de ikincilik için sahaya çıkıyor (CANLI)
Giriş Tarihi: 21.6.2021 19:13 Son Güncelleme: 21.6.2021 19:28

ve , 'de ikincilik için sahaya çıkıyor (CANLI)

Ukrayna ve Avusturya, EURO 2020'de ikincilik için sahaya çıkıyor CANLI

2020 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü grup maçları oynanıyor. C Grubu'nda mücadele eden ve , 'ın yönettiği karşılaşmada grupta ikincilik için mücadele edecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Üçüncü grup maçlarının oynandığı 'de C Grubu'nda mücadele eden ve karşı karşıya geliyor. 'ın yönettiği mücadele, bugün saat 19.00'da başladı. Grup ikinciliği için yarışan iki ekibin karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI | UKRAYNA 0-1 AVUSTURYA

21' Baumgartner

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko, Sydorchuk, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovsky, Yaremchuk.

AVUSTURYA: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Laimer, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Arnavutovic.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde eleme adayı belli oldu!
Kabine Toplantısı kararları için heyecanlı bekleyiş! Pazar yasağı kalkıyor mu, işte detaylar!
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları birazdan açıklanıyor! Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararlarını duyuracak
Son dakika: EURO 2020'ye erken veda eden A Milli Takım'da İsviçre maçı öncesi şok kavga!
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi! Diego Costa ve Ersin Destanoğlu transferinde sıcak gelişme...
Son dakika: EURO 2020 skandalı sonrası olay sözler! "Şenol Güneş göreve devam ederse..."
Buralarda konut yatırımı yapanlar yaşadı! Prim yüzde 70'i aştı: İstanbul'u bile geçtiler
Son dakika haberi: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
Son dakika | Borcu olan dikkat! Faturaları bu şekilde ödeyenlere büyük indirim
Son dakika | İzmir'de panik: Çeşmelerden zehir mi aktı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna ve Avusturya, EURO 2020'de ikincilik için sahaya çıkıyor (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA