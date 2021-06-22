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Giriş Tarihi: 22.6.2021 20:47

Abdülkadir Ömür: Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır

AA
Abdülkadir Ömür: Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır

Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, Teknik Direktörü hakkında söylediği iddia edilen sözlere tepki gösterdi. Abdülkadir Ömür, ''Bazı basın organlarında yer alan, Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır'' dedi.

Abdülkadir Ömür, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır. Şenol hoca bana güvenmiş ve milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna almıştır. Bu benim için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin içinde yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunun altını çizen Abdülkadir, "Milli takımda bulunmak, böyle bir büyük turnuvada yer almak benim için çok önemliydi. Şenol Hocam her zaman bana güvenini ve desteğini hissettirdi. Sakatlıktan çıktıktan sonra 'da yavaş yavaş forma girmeye başladım. Şenol hocam da sağ olsun beni kadrosuna davet etti. ve kamplarında da bulunduğum her anda kendimi daha iyi hissettim. Takımda oynayıp oynamamam, maç kadrosunda olup olmamam kararı Şenol hocamıza aittir. Ben bu kararlara her zaman saygı duyarım. 'e saygımı ve sevgimi herkes bilir. Hocam, turnuva dönüşü de benimle görüştü ve beklentilerini anlattı. Bize yol göstermeye çalışıyor. Milli takımı yıpratmak için benim adımın kullanılmamasını, bu tarz asılsız haberlere itibar etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Abdülkadir Ömür: Şenol hocamla ilgili söylediğim iddia edilen sözler tamamen asılsızdır
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