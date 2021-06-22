Devrim şart

"BAŞARILARI veya başarısızlıkları tek tek kişiler üzerinden açıklama yanlışından vazgeçmeliyiz. Sistemle ilgili bir devrim yapmamız şart" "TEKNİK ekip de dahil takımda coşkuyu, birlikteliği göremedim. 'Bir an önce buradan kurtulsak' der gibiydiler. Hiç çalışma yapılmamış"
Final hayali ile geldik ama puanalamadık. Neler söylersiniz?
Milli Takım'da futbolun dışında başkabir hava görüyorum. 3 maçı da canlı izledim.Şenol Hoca'nın yanında yardımcılarınıgörmedim. Belki kendi 'gelmeyin'demiştir. Ama bunu da derken istişareeder yanına çağırıp. Yardımcılarniçin var? Hocaların göremediğinigörmek için. Teknik ekip dedahil takımda coşkuyu, birlikteliğigöremedim. 'Bir an önce buradankurtulsak' der gibiydiler.Bizim oyuncularımız genç yaşlardaAvrupa'ya gidip oynayınca lider tiptekifutbolcular azaldı. Sadece Burak kaldı. Bundan sonrası için ne yapılmalı?
Turnuvada başarısız olduk evet.Nihayetinde bir turnuva. Başarısız olduktansonra doğru analiz etmemiz lazım. Hücumdarakip alanda yoktuk. 'İtalya'da,Fransa'da, Almanya'da oynayan futbolcumuzvar' diyorsun, bu takımın rakibi paramparçayapacağını düşünüyorsun amaoyuncularda turnuva bitse de tatile çıksakhavası vardı. Önemli olan bundansonra nasıl dersler çıkarılacağı.Almanya Milli Takımı'nda sportifdirektörlük yapıyor Bierhoff. Hocanınrahat çalışacağı bir futbolaklının ve köprü olabilecek bir isminolması lazımdı. Türkiye'debu anlayış yanlış yürütülüyor. Hocasportif direktörü götürmez. Kurumlarbunu yapmalı. Başarılarıve başarısızlıkları kişiler üzerindenaçıklama yanlışından vazgeçmeliyiz.Sistemle ilgili bir devrim yapmalıyız.A'dan Z'ye her şey planlanmalı.Türk futbolundaki gel-gitlerinnedeni budur. Bu Şenol Güneş'indeğil sistemin başarısızlığı.
TARAFTARIN ENERJİSİ GEREK
Roma'da Emre Belözoğlu'nu gördük,Bakü'de siz hariç kimse yoktu!
Ben milli ve kulüp bazındaki organizasyonlarıtakip etmeye çalışıyorum. Türk MilliTakımı'nın içinde olduğu bir turnuva yerindetakip edilmeli. Hatta Eğitim Dairesi'nin,TFF'nin, 8-10 kişilik bir ekip kurup, bu gibişampiyonaların analizlerini öncesinden yaptırmasıve milli takım ekibiylepaylaşması gerek. Azerbaycan'daşunu hissettim; tribünü daha iyi organizeedecek taraftar temsilcileriönemli. Enerji var ama turnuvaya kötüde başlayınca bunu açığa çıkaramadık.Yönetici olsam bir sonraki turnuvaya tribündeses çıkaracak kişileri getiririm.
MR YETMEZ İLAÇLI MR ÇEKECEKSİNİZ!
ŞAMPIYONALARDAgruplar bellidir, tarihlerbellidir. Bunun üzerinden çalışmayapılır. İlaçlı MR çekmen gerek.Sadece MR da yetmez. İtalya maçındaİnsigne içeri giriyor,Spinazzola bindirmeyapıyor. Sonragolü yedik. Bunu bilipona göre hareket etmekgerek. Berardi sol ayaklı,İmmobile denen bir oyuncuvar. Adam boş bırakılmayagelmez. Toplu, topsuz süreklikoşuyor. Rakibi kendi alanınızdaoynamaya bırakınca tehlikeyaşıyorsunuz.
BURAK ÖNDE YALNIZ KALDI
İTALYAoynayan takım. Gallerbekleyen takım. Rakibin hatasınıbekliyor. Burak önde çok yalnız kaldı.Galler maçında atağa kalktığımızda diğeroyuncular ona destek vermeyince40 metreden vurmakzorunda kaldı. HalbukiCengiz'in, Kenan'ın Hakan'ın,Ozan'ın yüksek şiddetli koşuyapmasına ihtiyaç vardı.Zeki'nin Lyon'da oynadığıkanat hücumunu göremedik. Maalesef oyuncularımızınpozisyon disiplinlerinde,bireysel, grup ve takım pozisyondisiplinlerinde istediğimizialamadık.
SİSTEM KURAMADIK!
FUTBOLDAbireysellikten çıkmakgerek. Tenis oynamıyoruz. Takımoyunu oynuyoruz. Oyunun bütünlüğü,taktik anlamda sahada ne yapmakistediğiniz önemli.İsimlerle öne çıkmayagerek yok. Almanya ilkmaçta iyi başlamadı amaikinci maçta Almanyaolduğu için domine edip4 gol attı. Bizim formatımızı belirleyip otomatikhale getirmemiz gerek. Hakan kanatlardaoynayınca zihinsel anlamdakendini solda başlamış hissedinceküsüyor. Fiziksel anlamda da oyuncularımızdaağırlık vardı.Coşku yoktu.