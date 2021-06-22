Elmas ve ekibi zaferi cemiyette kutladı

NEFES kesen kongrede 1541 oyla zafere uzanan Burak Elmas, sokağa çıkma yasağı nedeniyle seçim ofisinde kısa bir kutlama yapıp evinin yolunu tutmuştu. 38. başkan Elmas, dün akşam G.Saraylılar Cemiyeti'nde geleneksel başkanlık kutlaması için kurmayları ve destekçileri ile buluşurken uzun süre toplu tezahürat yapıldı.
ALİ SAMİ YEN UNUTULMADI Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, dün kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.
BUGÜN MAZBATA YARIN TERİM'LE İMZA
SARI-KIRMIZILILARDA Burak Elmas başkanlığı bugün 17.00'de mazbata töreni ile birlikte resmen başlıyor. 47 yaşındaki başkan,mazbatasını almasınınardından yarın da Fatih Terimile yeni sözleşme imzalayacak.
ŞAMPİYONLUĞUN SIRRI YENİ BAŞKAN
SON 25 yılda başkan değişikliği yaşadığı dönemleri Aslan, kupayla taçlandırdı. Taraftarlar; Faruk Süren'den Özhan Canaydın'a, Adnan Polat'tan Ünal Aysal'a, Dursun Özbek'ten Mustafa Cengiz'e uzanan şampiyonluk serüveninin Burak Elmas'la devam etmesini bekliyor