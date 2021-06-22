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Giriş Tarihi: 22.6.2021 22:29

Rayyan Baniya'yı transfer etti!

AA
Fatih Karagümrük Rayyan Baniya'yı transfer etti!

ekiplerinden , Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "22 yaşındaki Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya Karagümrük’te." ifadeleri kullanıldı.

ekiplerinden , Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "22 yaşındaki Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.

'nın şehrinde dünyaya gelen ve annesi Türk olan Rayyan'ın Modena ve Verona'nın çeşitli yaş gruplarında oynadığı aktarıldı. 1.92 metre boyundaki defans oyuncusunun Mantova ve takımlarında görev aldığı belirtildi. Son olarak kadrosunda olan Rayyan Baniya'ya ikinci başkan ve sportif direktör 'ın imza attırdığı bildirildi.

Stres kırığı bulunan Rayyan Baniya'nın bu hafta ameliyat edileceği ve yaklaşık 3 ay sonra takıma katılacağı kaydedildi.

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Fatih Karagümrük Rayyan Baniya'yı transfer etti!
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