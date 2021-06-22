Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2021 Fenerbahçe FB başkan adayları kimler oldu?

Fenerbahçe kongresi için geri sayım devam ediyor. Galatasaray'ın kongresini tamamlayıp yeni başkanını seçmesinin ardından gözler Fenerbahçe başkanlık seçimine döndü. Fenerbahçe başkan adayları arasında Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt bulunuyor. Bilindiği üzere, Fenerbahçe kongre tarihi önceden belirlenmiş; ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, kongre tarihi nedir? İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ve kongresi hakkında detaylar