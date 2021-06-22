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Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:49

başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe başkan adayları kimler?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe başkan adayları kimler?

Galatasaray Başkanlık seçimlerinin geçtiğimiz gün tamamlanması ile birlikte gözler, ’nin başkanlık seçimine çevrildi. Bu noktada, Fenerbahçe Başkanlık Seçimi, Fenerbahçe kongresi ne zaman yapılacak soruları merak konusu oldu. Bilindiği üzere daha önce yapılması planlanan Fenerbahçe başkanlık seçimi koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe başkan adayları kimler?

başkanlık seçimi ne zaman yapılacak sorusu futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz gün tamamlanan Galatasaray kongresinin ardından gözler, Fenerbahçe'nin ertelenen başkanlık seçimine çevrildi. Fenerbahçe başkan adayları arasında Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt bulunuyor. Bilindiği üzere, Fenerbahçe kongre tarihi önceden belirlenmiş; ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak, kongre tarihi nedir? İşte, Fenerbahçe başkanlık seçimleri ve kongresi hakkında detaylar

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI 2021

  • Ali Koç
  • Eyüp Yeşilyurt

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını bildirmişti.

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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe başkan adayları kimler?
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