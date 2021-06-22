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Giriş Tarihi: 22.6.2021 21:13 Son Güncelleme: 22.6.2021 21:20

Galatasaray'da devir teslim töreni yapıldı

İHA
Galatasaray'da devir teslim töreni yapıldı

Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 'nün 38. başkanı seçilen ve yönetim kurulunun görevi devralma töreni gerçekleştirildi.

19 Haziran tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 'nün 38. başkanı seçilen ve yönetim kurulunun görevi devralma töreni, T.T. Stadyumu Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşti.

Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği törende Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Verdiğiniz emek için size teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı ise yeni yönetime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Candan başarılar diliyorum. Hakikaten yapılacak çok iş var. Biz size her noktada yardımcı oluruz. Tek hayalimiz güzel neticeler almak" ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni, Burak Elmas ve Mustafa Cengiz'in hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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Galatasaray'da devir teslim töreni yapıldı
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