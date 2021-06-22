Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hırvatistan ve İskoçya gruptan çıkmak için son kozlarını oynuyor! (CANLI)
Giriş Tarihi: 22.6.2021 21:57 Son Güncelleme: 22.6.2021 22:17

ve gruptan çıkmak için son kozlarını oynuyor! (CANLI)

Hırvatistan ve İskoçya gruptan çıkmak için son kozlarını oynuyor! CANLI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Son grup maçlarının oynandığı haftada D Grubu'nda oldukça kritik iki mücadele aynı saatte başlayacak. 1'er puanı bulunan ve , saat 22.00'de gruptan çıkmak için son kozlarını oynuyor.

'nda mücadele eden , Çekya, ve , grupta dengeleri değiştirecek olan maçlarına çıkıyor. 4'er puanı bulunan İngiltere ve Çekya, 1'er puanı bulunan Hırvatistan ve İskoçya bu akşam saat 22.00'de başlayan karşılaşmalarda bir üst tur şansı için sahaya çıkıyor.

CANLI | Hırvatistan 1-0 İskoçya

17' Vlasic

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ.

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Vida, Juranovic, Gvardiol, Perisic, Kovacic, Modric, Brozovic, Vlasic, Petkovic

İskoçya: Marshall, McTominay, Hanley, Tierney, O'Donnell, Robertson, McGinn, McGregor, Armstrong, Dykes, Adams

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde şok isim potada
Son dakika haberi: Kabine Toplantısı kararları duyuruldu! Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar kalktı mı?
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e çok sert eleştiri! 'Ayda 3 milyon küsur maaş alıyor adam...'
Uzmanlar açıkladı! YKS’de bu teknikler kazandırıyor
Son dakika haberler: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonuçlarını duyurdu
Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi: Cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum! - Son Dakika Haberler
Futbol dünyasının hayali gerçekleşecek mi? Son Dakika Haberi:Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için Barcelona iddiası...
Son dakika | Kısıtlamalar geri gelir mi? Başkan Erdoğan'ın açıklamasında önemli detay
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yayınlandı mı, yeni genelge ne zaman yayınlanacak?
Google sürekli olarak duruyor hatası - çözümü 2021: Android Samsung ve Xiaomi telefonda Google durduruldu sorunu nasıl düzelir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırvatistan ve İskoçya gruptan çıkmak için son kozlarını oynuyor! (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA