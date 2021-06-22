Hırvatistan ve İskoçya gruptan çıkmak için son kozlarını oynuyor! (CANLI)

EURO 2020 D Grubu'nda mücadele eden İngiltere, Çekya, Hırvatistan ve İskoçya, grupta dengeleri değiştirecek olan maçlarına çıkıyor. 4'er puanı bulunan İngiltere ve Çekya, 1'er puanı bulunan Hırvatistan ve İskoçya bu akşam saat 22.00'de başlayan karşılaşmalarda bir üst tur şansı için sahaya çıkıyor.

CANLI | Hırvatistan 1-0 İskoçya

17' Vlasic

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İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Vida, Juranovic, Gvardiol, Perisic, Kovacic, Modric, Brozovic, Vlasic, Petkovic

İskoçya: Marshall, McTominay, Hanley, Tierney, O'Donnell, Robertson, McGinn, McGregor, Armstrong, Dykes, Adams