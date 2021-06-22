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Giriş Tarihi: 22.6.2021

‘Hoş geldin hocam’

‘Hoş geldin hocam’
G.Saray'da dönemi 5. kez başladı. 'ın başkan seçilmesi ile birlikte Florya kapıları yeniden deneyimli teknik adama açılırken, İmparator dün sabah 11.00'deki idmanda sahaya çıkarak yuvaya döndü. Bir haftadır antrenör Selçuk İnan yönetiminde çalışan oyuncularının tek tek elini sıkan tecrübeli teknik adam, daha sonra da görevinin başına geçti. İdman sırasında Metin Oktay Tesisleri'nin etrafındaki evlerden Terim'e sevgi gösterileri yapılırken "Hoş geldin hocam" sözlerine Terim de el sallayarak karşılık verdi.

Taylan soluğu Florya'da aldı
Avrupa Şampiyonası kadrosunda bulunan ancak 3 maçta da forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı, dün yurda döndükten sonra hemen Florya'ya gitti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun üzerinde eşofmanının bulunması dikkat çekerken, teknik direktör Fatih Terim'le görüştü. Taylan'a 10 gün tatil izni verildi.

'SANKİ 2-3 SENE YOKTUM'
Terim, Florya'ya geldiği anda büyük ilgiyle karşılanırken "Sanki gitmişim de 2-3 sene sonra gelmişim gibi. Öyle bir heyecan var bende" dedi. Tecrübeli hoca, 'la idman programlarını da inceledi.

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