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Giriş Tarihi: 22.6.2021

İlk hedef Onyekuru

MEHMET ÖZCAN
İlk hedef Onyekuru

döneminde gözden düşen Onyekuru, Elmas’ın gelişi ile yeniden liste başı oldu. 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan oyuncu için de ‘olur’ raporu verdi

başkanlığındaki yönetim; Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatırken, bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosunda kattı. Belhanda'nın menajeri William D'Avila ile çalışmama kararı alan Cengiz ve kurmayları, bu yüzden Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde yazan 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmadı. Ancak yönetim değişti ve yeni başkan Burak Elmas da Onyekuru transferini bitirmeye karar verdi. 3 sezondur kiralık olarak gelen Nijeryalı yıldızın dördüncü kez Galatasaray'a dönmesi an meselesi.

PSV PLANI HENRY'YE GÖRE YAPILACAK
Florya'daki evini hâlâ boşaltmayan Onyekuru, sarı-kırmızı eşofmanlarla bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Monaco cephesine, "Kariyerime Galatasaray'da devam etmek istiyorum" restini çeken 24 yaşındaki oyuncunun bu kez bonservisi alınmaya çalışılacak. 4.3 milyon Euro bedeli aşağı çekmeye uğraşacak sarı-kırmızılılar bu hafta transferi bitirmeye hazırlanıyor. Onyekuru için olumsuz raporu olmayan Terim de mali şartlardan dolayı topu yönetime attı ve PSV (21-28 Temmuz) maçı planlarını Onyekuru'ya göre yapmaya başladı.

AŞIK&İNCEEFE YARDIMCI OLUYOR!
Yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala, 31 Mayıs'ta Galatasaray'a veda etti. Teknik direktör olarak yola devam etmek için bu kararı alan ikili sonrasında Terim'in, Selçuk İnan'dan başka yardımcısı kalmadı. Kulislerde eski futbolcular Emre Aşık ve Vedat İnceefe'nin teknik heyete katılmaya hazırlandıkları konuşuluyor.

ARDA İLE 1 YIL DAHA
Sözleşmesi sona eren ve Mustafa Cengiz yönetiminin kontrat uzatmadığı Arda Turan da dün Florya'daydı. ile birlikte tesislere giren kaptanla mazbata töreni sonrasında resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

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İlk hedef Onyekuru
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