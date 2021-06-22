İlk hedef Onyekuru

Mustafa Cengiz döneminde gözden düşen Onyekuru, Elmas’ın gelişi ile yeniden liste başı oldu. 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan oyuncu için Fatih Terim de ‘olur’ raporu verdi
Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim; Muslera, Marcao,Ömer Bayramve Emre Taşdemir'in sözleşmeleriniuzatırken, bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosunda kattı. Belhanda'nın menajeri William D'Avila ile çalışmama kararı alan Cengiz ve kurmayları, bu yüzden Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde yazan 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmadı. Ancak yönetim değişti ve yeni başkanBurak Elmas da Onyekuru transferini bitirmeyekarar verdi. 3 sezondur kiralık olarak gelen Nijeryalı yıldızın dördüncü kez Galatasaray'a dönmesi an meselesi.
PSV PLANI HENRY'YE GÖRE YAPILACAK
Florya'daki evini hâlâ boşaltmayan Onyekuru, sarı-kırmızı eşofmanlarla bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Monaco cephesine, "Kariyerime Galatasaray'da devametmek istiyorum" restini çeken 24 yaşındaki oyuncunun bu kez bonservisi alınmaya çalışılacak. 4.3 milyon Euro bedeli aşağı çekmeye uğraşacak sarı-kırmızılılar bu hafta transferi bitirmeye hazırlanıyor. Onyekuruiçin olumsuz raporu olmayan Terimde mali şartlardan dolayı topu yönetime attıve PSV (21-28 Temmuz) maçı planlarını Onyekuru'yagöre yapmaya başladı.
AŞIK&İNCEEFEYARDIMCI OLUYOR!
Yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala, 31 Mayıs'ta Galatasaray'a veda etti. Teknik direktör olarak yola devam etmekiçin bu kararı alan ikili sonrasında Terim'in,Selçuk İnan'dan başka yardımcısıkalmadı. Kulislerde eski futbolcular Emre Aşık ve Vedat İnceefe'nin teknik heyete katılmaya hazırlandıkları konuşuluyor.
ARDA İLE 1 YIL DAHA
Sözleşmesi sona eren ve Mustafa Cengiz yönetiminin kontrat uzatmadığı Arda Turan da dün Florya'daydı. Fatih Terim ile birlikte tesislere giren kaptanla mazbata töreni sonrasında resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.