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Giriş Tarihi: 22.6.2021 12:46

: Mahcup etmeyeceğim

İHA
Sefa Yılmaz: Mahcup etmeyeceğim

'un yeni transferi , kırmızı-beyazlı takıma imza attığı için mutlu olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Tarihinde şampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden, Anadolu'nun köklü kulübü Sivasspor'un futbolcusu olduğum için çok mutluyum." dedi.

'a 2 yıllık imza atan orta saha oyuncusu , 'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon forması giyen Sefa Yılmaz, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanata görev yapan 31 yaşındaki futbolcu imza töreninin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Sivasspor formalı fotoğrafını da paylaştı.



Deneyimli futbolcu paylaşıma, "Tarihinde şampiyonluk mücadelesi veren, Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden, Anadolu'nun köklü kulübü Sivasspor'un futbolcusu olduğum için çok mutluyum. Yönetimimizi, hocalarımı ve büyük taraftarımızı mahcup etmemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım" notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürece binlerce etkileşim topladı.

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Sefa Yılmaz: Mahcup etmeyeceğim
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