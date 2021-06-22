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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Sıra geldi gençlere

Sıra geldi gençlere

Bordo-mavililer nokta atışı yabancı transferler sonrası gurbetçi ağırlıklı bir ‘genç oyuncular listesi’ hazırladı

Trabzonspor'da teknik direktör ve ekibi ilk etapta takımın iskeletini kurmak adına yerli oyuncuları da 30 yaş ve üzeri seçti. Başkan ve Başkan Yardımcısı ile görüşen Abdullah Avcı, ilk transfer hamlesinin sonrasında, "Genç ve gelecek vadeden isimler" alınması konusunda fikir birliğine vardı. Ancak yerli oyuncuların maliyetlerinin artması nedeniyle yeni bir liste hazırlanmasına karar verildi. Şu an tecrübeli teknik adam, yardımcı antrenörler ve futbolcu izleme komitesi; gurbetçi ve genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir liste hazırladı.

FLAVİO'YA 4 TALİP
TRABZONSPOR'UN kiralık listesine koyduğu Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'ya hemen 4 kulüp talip oldu. , Altay, Kayserispor ve Adana Demirspor'un Flavio'yu kiralamak için bordo-mavili yöneticilerle temasa geçtiği öğrenilirken bu transferle ilgili kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor. Diabate için ise henüz bir teklif gelmedi.

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