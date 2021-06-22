Sıra geldi gençlere

Bordo-mavililer nokta atışı yabancı transferler sonrası gurbetçi ağırlıklı bir ‘genç oyuncular listesi’ hazırladı
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi ilk etapta takımın iskeletini kurmak adına yerli oyuncuları da 30 yaş ve üzeri seçti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile görüşen Abdullah Avcı, ilk transfer hamlesinin sonrasında, "Gençve gelecek vadedenisimler" alınması konusunda fikir birliğine vardı. Ancak yerli oyuncuların maliyetlerinin artması nedeniyle yeni bir liste hazırlanmasına karar verildi. Şu an tecrübeli teknikadam, yardımcı antrenörlerve futbolcu izlemekomitesi; gurbetçive genç oyuncularınağırlıkta olduğu birliste hazırladı.
FLAVİO'YA 4 TALİP TRABZONSPOR'UN kiralık listesine koyduğu Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'ya hemen 4 kulüp talip oldu. Giresunspor, Altay, Kayserispor ve Adana Demirspor'un Flavio'yu kiralamak için bordo-mavili yöneticilerle temasa geçtiği öğrenilirken bu transferle ilgili kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor. Diabate için ise henüz bir teklif gelmedi.