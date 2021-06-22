Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'
Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:48 Son Güncelleme: 22.6.2021 09:49

: şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

haberi... Milli takımımız 'de büyük hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Hollanda ve Norveç galibiyetleri sonrasında umutlar iyice artmıştı. Önce İtalya'ya sonra Galler'e en sonunda da İsviçre'ye mağlup olan milliler grubu puansız tamamladı. Usta spor yazarlarından milli takım ve 'e tepkiler geldi. Primlerin de maçtan önce hesaplara yattığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

'de yaşanan sorunların ardından bazı taraftarlar 'i istifaya davet etti. Şenol Güneş, basın toplantısında istifayı düşünmediğini belirtti. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, 'Aldıkları prim kadar futbol oynamadılar.' diyerek futbolcuları eleştirdi. Gürcan Bilgiç de 'Şenol Güneş gerekeni yapmalı.' notunu düştü.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

SON DAKİKA: MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARINA ELEŞTİRİ! 'ALDIKLARI PRİM KADAR...

GÜRCAN BİLGİÇ: ŞENOL GÜNEŞ GEREKENİ YAPMALI!

'Bir kere vazo kırıldı. Avrupa Şampiyonası'nın hesabının verilmesi gerekiyor. En yetenekli, en genç kadroyu yakalamışken bir gol ve sıfır puanın hesabı bahanelerle verilemez. Sorumluluğu üzerine alan gerekeni de yapmalı.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

Çünkü o koltukta bizim gördüğümüz, bildiğimiz şeyleri söylemek için durmuyor. Görevi çözüm bulmak idi ama bulamadı. Oyuncularımız ciddi bir travma geçirdiler.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

Yeniden eski güvenlerine kavuşmaları, takım olduklarını hissetmeleri, Türk halkının 'Bizim Çocuklar'ı olmaları gerekiyor. En büyük problemimiz sahada 'İsyan' eden oyuncumuzun olmaması. Yani oyun liderimiz var ama takım liderimiz yok.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

Bunu başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere beklentimizin yüksek olduğu 3-4 oyuncuya kabul ettirmemiz ve onları görünür yapmamız gerekiyor.'

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

ALİ GÜLTİKEN: SORGULAYIN VE CEVAPLARI VERİN!

'Grup maçları ayrı, finalleri oynamak ayrı şey. Grup performanslarına baktığımız zaman çok önemli rakiplere karşı iyi maçlar oynadık. Fransa gibi ciddi bir rakipten 4 puan aldık. Dünya Kupası grup elemesi açısından Milli Takımımız'ın şanslı olduğunu ve kupaya katılabileceğimizi düşünüyorum. Grupta da lider olarak devam ediyoruz.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

Avrupa Şampiyonası'nda yaşamış olduğumuz büyük hayal kırıklığı kendi içinde sorgulanmalı, cevapları da bulunmalı. İşin içinde olanların da bunun cevabını bulmayı çok istediğini düşünüyorum. İşin başarısızlık tarafına bakarak Milli Takım'ın genel potansiyelini değerlendirmeyi birbirinden ayırmamız gerekir.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

Futbol böyledir. Yapan ve başaran insanlar. Bunu tekrardan yapabilirler ve başarabilirler. Bu potansiyelimiz var, buna inanıyorum.'

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

ÖMER ÜRÜNDÜL: BU TAKIMIN BİR SİSTEMİ YOK!

'Benim Milli Takım hakkında görüşlerim senelerdir değişmedi. Basit oyun modelini hiçbir zaman uygulayamıyoruz. Oturmuş bir sistemimiz yok. Hazırlık maçlarını ideal 11'imizle oynayıp, az rotasyonla oyuncularımızın birbirlerine uyumlarını sağlamamız lazım.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

En büyük eleştirim; biz bunun tam aksini yapıyoruz. İstikrar olmayınca sonuçlar günlük oluyor. Eskiden bir örnek vereyim: EURO 2008'e gidiş bileti için iki takım direkt çıkıyor.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

İlk üç maçı kazanıyoruz ve Yunanistan'ı da 4-1 yeniyoruz, ondan sonra 12 puan kaybedip, Norveç karşılaşmasına kaderimizi bırakıyoruz.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

Son dönemde dünya şampiyonundan (Fransa) dört puan alıp, 'ye gidiyoruz, sonra Uluslar Ligi'nde küme düşüyoruz. Katar için Hollanda ile Norveç'i yeniyoruz, Letonya'dan 3 gol yiyerek berabere kalıyoruz. Ve son örnek 3'te 0. İşte çözmemiz gereken konu bu.'

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

MURAT ÖZBOSTAN: ALDIKLARI PRİM KADAR OYNAMADILAR!

'Bu başarısızlığın nedenleri tek tek analiz edilmelidir. Bunu yapacak kişi de takımın teknik direktörü 'tir. Hocamız kamuoyuna kafamızda soru işareti bırakmayacak kadar detaylı bir açıklama yapmalıdır. Soru basit: "Neden başarısız olduk?" Dünya Kupası grup elemelerine çok iyi başladık.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

Dünya Kupası'na katılmak çok çok önemli. Bu analizler yapıldıktan sonra ancak bir yol haritası çıkartılabilir. Yabancı teknik adam söylemleri gereksizdir. Bir numaralı sorumlu Şenol Hoca olsa da futbolcular da suçludur.

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

Sahadaki teknik-taktik ne kadar yanlış olursa olsun sahadaki 11 ismin yüzde 20 ile oynamasını nasıl okuyacağız?

Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'

Primleri daha 1 yıl önce hesaplarına yatmışken hem de. Reyting kokan açıklamalar yapmak kimseye fayda vermez. Bu çocuklar ile mutlu olduk. Şimdi de acı çekiyoruz. Faturayı birileri ödemeli. Ama yıkıp yakmak da kimseye fayda getirmez. Vefasız olmayın.'

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Son dakika: EURO 2020 şoku sonrası millilere sert sözler! 'Aldıkları prim kadar oynamadılar...'
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