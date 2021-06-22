Son dakika: Fatih Terim onayladı! Burak Elmas Henry Onyekuru transferini bitiriyor...

4.3 milyon Euro bedeli aşağı çekmeye uğraşacak sarı-kırmızılılar bu hafta transferi bitirmeye hazırlanıyor. Onyekuru için olumsuz raporu olmayan Terim de mali şartlardan dolayı topu yönetime attı ve PSV (21-28 Temmuz) maçı planlarını Onyekuru'ya göre yapmaya başladı.