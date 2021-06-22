Son dakika: Fatih Terim onayladı! Burak Elmas Henry Onyekuru transferini bitiriyor...

Son dakika haberi... Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Galatasaray, güçlü bir kadro kurmanın hedefinde. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatırken, bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosunda kattı.
Belhanda'nın menajeri William D'Avila ile çalışmama kararı alan Cengiz ve kurmayları, bu yüzden Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde yazan 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Ancak yönetim değişti ve yeni başkan Burak Elmas da Onyekuru transferini bitirmeye karar verdi. 3 sezondur kiralık olarak gelen Nijeryalı yıldızın dördüncü kez Galatasaray'a dönmesi an meselesi.
PSV PLANI HENRY'YE GÖRE YAPILACAK
Florya'daki evini hâlâ boşaltmayan Onyekuru, sarı-kırmızı eşofmanlarla bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Monaco cephesine, "Kariyerime Galatasaray'da devam etmek istiyorum" restini çeken 24 yaşındaki oyuncunun bu kez bonservisi alınmaya çalışılacak.
4.3 milyon Euro bedeli aşağı çekmeye uğraşacak sarı-kırmızılılar bu hafta transferi bitirmeye hazırlanıyor. Onyekuru için olumsuz raporu olmayan Terim de mali şartlardan dolayı topu yönetime attı ve PSV (21-28 Temmuz) maçı planlarını Onyekuru'ya göre yapmaya başladı.
AŞIK - İNCEEFE YARDIMCI OLUYOR!
Yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala, 31 Mayıs'ta Galatasaray'a veda etti. Teknik direktör olarak yola devam etmek için bu kararı alan ikili sonrasında Terim'in, Selçuk İnan'dan başka yardımcısı kalmadı. Kulislerde eski futbolcular Emre Aşık ve Vedat İnceefe'nin teknik heyete katılmaya hazırlandıkları konuşuluyor.
ARDA İLE 1 YIL DAHA!
Sözleşmesi sona eren ve Mustafa Cengiz yönetiminin kontrat uzatmadığı Arda Turan da dün Florya'daydı. Fatih Terim ile birlikte tesislere giren kaptanla mazbata töreni sonrasında resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
"HOŞ GELDİN HOCAM"
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi 5. kez başladı. Burak Elmas'ın başkan seçilmesi ile birlikte Florya kapıları yeniden deneyimli teknik adama açılırken, İmparator dün sabah 11.00'deki idmanda sahaya çıkarak yuvaya döndü.
Bir haftadır antrenör Selçuk İnan yönetiminde çalışan oyuncularının tek tek elini sıkan tecrübeli teknik adam, daha sonra da görevinin başına geçti. İdman sırasında Metin Oktay Tesisleri'nin etrafındaki evlerden Terim'e sevgi gösterileri yapılırken "Hoş geldin hocam" sözlerine Terim de el sallayarak karşılık verdi.
TAYLAN SOLUĞU FLORYA'DA ALDI
Avrupa Şampiyonası kadrosunda bulunan ancak 3 maçta da forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı, dün yurda döndükten sonra hemen Florya'ya gitti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun üzerinde Milli Takım eşofmanının bulunması dikkat çekerken, teknik direktör Fatih Terim'le görüştü. Taylan'a 10 gün tatil izni verildi.
"SANKİ 2-3 SENE YOKTUM"
Fatih Terim, Florya'ya geldiği anda büyük ilgiyle karşılanırken "Sanki gitmişim de 2-3 sene sonra gelmişim gibi. Öyle bir heyecan var bende" dedi. Tecrübeli hoca, Selçuk İnan'la idman programlarını da inceledi.
ELMAS VE EKİBİ ZAFERİ CEMİYETTE KUTLADI
Nefes kesen kongrede 1541 oyla zafere uzanan Burak Elmas, sokağa çıkma yasağı nedeniyle seçim ofisinde kısa bir kutlama yapıp evinin yolunu tutmuştu. 38. başkan Elmas, dün akşam G.Saraylılar Cemiyeti'nde geleneksel başkanlık kutlaması için kurmayları ve destekçileri ile buluşurken uzun süre toplu tezahürat yapıldı.
ALİ SAMİ YEN UNUTULMADI
Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, dün kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.
BUGÜN MAZBATA YARIN TERİM'LE İMZA
Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas başkanlığı bugün 17.00'de mazbata töreni ile birlikte resmen başlıyor. 47 yaşındaki başkan, mazbatasını almasının ardından yarın da Fatih Terim ile yeni sözleşme imzalayacak.
ŞAMPİYONLUĞUN SIRRI YENİ BAŞKAN
Son 25 yılda başkan değişikliği yaşadığı dönemleri Aslan, kupayla taçlandırdı. Taraftarlar; Faruk Süren'den Özhan Canaydın'a, Adnan Polat'tan Ünal Aysal'a, Dursun Özbek'ten Mustafa Cengiz'e uzanan şampiyonluk serüveninin Burak Elmas'la devam etmesini bekliyor