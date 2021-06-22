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Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:15

: ve milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

... Uzun yıllardır yerli oyuncuların transferinde rekabet halinde olan ile bu transfer döneminde de kozlarını paylaşacak. TFF'nin yabancı kuralı sonrasında takımlar en az 3 Türk oyuncu oynatmak zorunda kalacak. Bu da yerli oyuncuların değerlerini arttırdı. Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve İrfan Can Kahveci'de olduğu gibi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı oyuncuya talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

ve 'den haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe, yeni teknik adamını ararken transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in Florya'da takımın başında idmana çıkmasıyla sarı kırmızılılarda teknik adam sorunu çözüldü. Transfer çalışmalarını devam ettiren ezeli rakipler aynı oyuncuya talip oldu.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

'da Burak Elmas'ın başkanlığından sonra Fatih Terim, Florya'ya giderek göreve başladı. Sarı kırmızılılar bu sene Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile de sözleşme uzatıldı.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE VE GALATASARAY AYNI OYUNCUYA TALİP OLDU!

da de önümüzdeki sezon şampiyonluk kadrosu kurmak için çalışmalara başladı. Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer ederken sağ bek, orta saha, kanat oyuncusu ve en az iki forvet daha bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

TFF'NİN YABANCI SINIRI KARARI SONRASI...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırı kararı sonrasında milli takımın oyuncuları da değere bindi. Fatih Terim'in daha önce de çok istediği yıldız joker olarak transfer edilmek isteniyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

DÖRT POZİSYONDA BİRDEN OYNAYABİLİYOR!

'da Fatih Terim'in uzun süredir transferini istediği yeniden gündeme geldi. Kaan Ayhan, stoper, sağ bek, sol bek ve altı numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

Fatih Terim, 'ın Sassuolo'ya transferinden önce de bu imzanın atılmasını istemişti. Fortuna takımından 2 milyon Euro çıkış opsiyonu bulunan Kaan Ayhan, İtalya'ya transfer olmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

KAAN AYHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR!

Vedat Muriqi, Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş transferlerinde yaşanan süreç bu yaz da devam edecek gibi gözüküyor...

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

de gibi 'ı transfer etmek istiyor. Stoperde gelecek sezon Lemos ve Zanka'yı düşünmeyen Fenerbahçe, Attila Szalai'nin yanına yerli bir isim arıyor. TFF'nin yabancı sınırı kararı sonrası her Türk oyuncunun değeri arttı.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

EURO 2020'NİN DUVARI SZALAİ SATILIRSA...

'nin 'ın planları arasında Szalai'nin satılma ihtimali de var. EURO 2020'de özellikle Fransa maçındaki performansıyla tam not alan Szalai için Avrupa'nın birçok liginden gözlem yapılıyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

Eğer Attila Szalai satılırsa o bölgede 'a güvenmek isteyen , bu transfere oldukça önem veriyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

1994 yılında dünyaya gelen , kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Schalke 04 takımında profesyonel olan Kaan, Fortuna Düsseldorf ile yakaladığı başarıyla ivme yakaladı.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

Geçen yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olan 'ın Türkiye'ye gelebileceği ifade ediliyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

Hem hem de 'nin talip olduğu için bonservis formülünün yanı sıra kiralama seçeneği de masada...

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

FONSECA, DALİC VE MARCO SİLVA...

'de yeni teknik direktör adayları arasında Dalic, Fonseca ve Marco Silva var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimden sonra yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...
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