Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldızın transferinde yine karşı karşıya! Yabancı sınırı...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE VE GALATASARAY AYNI OYUNCUYA TALİP OLDU!

Galatasaray da Fenerbahçe de önümüzdeki sezon şampiyonluk kadrosu kurmak için çalışmalara başladı. Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer ederken sağ bek, orta saha, kanat oyuncusu ve en az iki forvet daha bekleniyor.