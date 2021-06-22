Son dakika: Edin Dzeko'nun istekleri 'yok artık' dedirtti! Fenerbahçe'ye olur dedi ama...

Roma ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boşnak golcünün, Başkan Ali Koç tarafından 'seçim hediyesi' olarak takıma katılacağı ileri sürüldü. İtalya kaynaklı bilgiler ise bu transferin zor olduğunu gösteriyor. Peki transferde son durum ne? İşte tüm detaylar...