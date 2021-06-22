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Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:02

Son dakika: 'nun istekleri 'yok artık' dedirtti! 'ye olur dedi ama...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Edin Dzeko'nun istekleri 'yok artık' dedirtti! Fenerbahçe'ye olur dedi ama...

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon en büyük sıkıntıyı yaşadığı forvet mevkisini yeni sezonda güçlü bir isimle doldurmayı planlayan 'de işler beklenildiği gibi gitmiyor. Başkan 'un 'seçim hediyesi' olarak transferini gerçekleştireceği söylenen transferi çıkmaza girdi. kaynaklı bilgiler transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtirken, Edin Dzeko ve Fenerbahçe transferindeki son detaylar haberimizde...

Son dakika haberi... Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren , bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Geçtiğimiz sezondaki gibi golcü sıkıntısı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, yeni sezonda bu bölgeyi güçlü bir isme emanet etmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündemine ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında giren 'nun adı, yeniden sarı-lacivertli takımla anılıyor.

ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boşnak golcünün, Başkan tarafından 'seçim hediyesi' olarak takıma katılacağı ileri sürüldü. kaynaklı bilgiler ise bu transferin zor olduğunu gösteriyor. Peki transferde son durum ne? İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Dzeko'nun menajerleriyle temas kurdu. 35 yaşındaki yıldızdan 'olur' alındı. Roma kulübü, bonservis talep etmiyor. Ancak sıkıntı burada başlıyor. Tecrübeli futbolcunun Roma'dan yıllık net kazancı 5 milyon Euro...

Vergi ve menajerlik komisyonu dahil edildiğinde, Fenerbahçe'ye yıllık faturası 8.5 milyon Euro oluyor. Ayrıca Boşnak golcü minimum iki yıllık sözleşme talep ediyor. İşte bu maliyet nedeniyle transferin gerçekleşmesi zorlaşıyor.

EDİN DZEKO KİMDİR?

35 yaşında ve 1.93 boyunda olan Edin Dzeko kariyeri boyunca çıktığı 637 maçta 292 gol attı, 132 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Roma'da 38 karşılaşmada 13 gol-5 asist ile oynadı. Bosna Hersekli futbolcu milli forma altında ise 114 maçta 59 gol atmayı başardı.

CANER ERKİN'LE DEVAM

Fenerbahçe'den ayrılacağı yolunda iddialar ortaya atılan Caner Erkin'in menajeri , "Sözleşmesi sürüyor, Fenerbahçe'de devam edecek" dedi.

32 yaşındaki tecrübeli sol bek, geçen sezonun başında 'tan ayrılıp bonservissiz olarak sarı-lacivertli takıma gelmişti. Caner, 34 maçta 2 bin 703 dakika süre alırken 9 asistle takımın bu alanda en iyisi olmuştu.

AZİZ YILDIRIM SAHNEDE

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul'a 1 gün kala basının karşısına çıkıyor. Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda perşembe saat 11.30'da yapacağı toplantıyı, "Hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağım" diyerek duyurdu. Yıldırım'ın dün diyerek, 3 yıl önce Ali Koç'a kulübü hangi şartlarda teslim ettiğini ve görevde kaldığı süre içinde neler yaptığını anlatacağı öğrenildi.

Bugün ifadesiyle kulübün şu an içinde bulunduğu durumu ve Koç yönetiminin 3 yıllık icraatlarını değerlendirecek olan Yıldırım'ın, Yarın ifadesiyle de gelecek için aday olup olmayacağı konusundaki fikrini ortaya koyması bekleniyor.

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Son dakika: Edin Dzeko'nun istekleri 'yok artık' dedirtti! Fenerbahçe'ye olur dedi ama...
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