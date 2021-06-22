Son dakika: Inter resmen açıkladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı attı...

İtalya Serie A takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
🚨 | ANNUNCIO @hakanc10 è il nuovo giocatore dell'Inter! ⚫🔵— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 22, 2021
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Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etti. Geçtiğimiz sezonu Milan forması ile tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Çalhanoğlu, sağlık kontrollerinin ardından Inter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol atıp 12 asist yapma başarısı gösterdi.