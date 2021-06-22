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Giriş Tarihi: 22.6.2021 19:41 Son Güncelleme: 22.6.2021 19:56

Son dakika: Inter resmen açıkladı! imzayı attı...

Son dakika: Inter resmen açıkladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı attı...

Son dakika haberi... Milli takımın başarılı futbolcularından , İtalya ekibi 'da biten sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonun Serie A şampiyonu Inter'e imza attı.

İtalya takımlarından Inter, milli futbolcu 'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etti. Geçtiğimiz sezonu forması ile tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Çalhanoğlu, sağlık kontrollerinin ardından Inter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol atıp 12 asist yapma başarısı gösterdi.

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Son dakika: Inter resmen açıkladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı attı...
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