Son pazarlık

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Giriş Tarihi: 22.6.2021

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UĞUR ÇEM
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Çebi’nin başarılı teknik adama 1 yıl için 25 milyon TL artı bonuslar teklif ettiği bildirildi. Yalçın’ın kararını bugün iletmesi bekleniyor

Beşiktaş'ta ile yönetim arasında yaklaşık 1.5 aydır devam eden sözleşme zirveleri dün de sürdü. Siyah-beyazlı kulübün başkanı , başarılı teknik direktör ile bir kez daha görüştü ve 2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan hocasına yeni bir teklif sundu. Bu teklifin 25 milyon TL garanti para ve başarı bonusları olduğu öğrenildi. 48 yaşındaki çalıştırıcının bugün Beşiktaş'a yanıt vereceği bildirildi.

BAŞKA HOCAYLA TEMAS YOK
Sergen Yalçın hem transferde yetkili olmayı istemiş hem de iddialara göre 30 milyon TL yıllık ücret talep etmişti. Bu nedenle de görüşmeler uzamıştı. Siyah-beyazlı idareciler de başka hiçbir teknik direktörle temas kurmadı. Taraftlar arasında henüz bir anlaşma sağlanamazken, gözler tecrübeli teknik adamın bugün yönetime ileteceği karara çevrildi.

ROSİER İÇİN RAKİP MARSİLYA
KIRALIK sözleşmesi biten için temaslar sürüyor. Bu sezon şampiyonlukta büyük katkısı olan ve ligde 1 gol, 7 asist ile 8 gole direkt etki eden 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a dönebilmek için bastırıyor. Marsilya'nın da istediği sağ bek için , 5 milyon Euro artı bonuslar talep ederken Beşiktaş cephesi ise 3.5 milyon Euro'yu bulan bir teklif ile masada. Fransız basınına göre Sporting'in Marsilya ve Beşiktaş arasında karar vermesi bekleniyor.

SALİH İLK 11'İ İSTİYOR
ALANYASPOR kariyerine nokta koyan ve Beşiktaş ile anlaşan Salih Uçan hazır geliyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 5 Temmuz'da başlayacak kamp öncesinde tatilini sürdürürken bir yandan da idmanlarını aksatmıyor. Kamp öncesinde resmi imzayı atacak olan Salih'in hemen ilk 11'de formayı kapmak için de yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği öğrenildi.

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