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Giriş Tarihi: 22.6.2021 22:05 Son Güncelleme: 22.6.2021 22:30

Wembley'de erken gol! Çekya - İngiltere | CANLI

Wembley'de erken gol! Çekya - İngiltere | CANLI

3. ve son maçında İngiltere Wembley Stadı'nda Çekya'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Portekizli hakem yönetiyor. İngiltere - Çekya maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilisiniz...

3. ve son maçında İngiltere ile Çekya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Portekizli hakem yönetiyor. Her iki takım da 4 puanla grupta zirveyi paylaşıyor.

ÇEKYA - İNGİLTERE | CANLI ANLATIM

ÇEKYA 0-1 İNGİLTERE

12' Sterling

ÇEKYA: Vaclik, Celustka, Coufal, Kalas, Boril, Darida, Holes, Masopust, Jankto, Soucek, Schick

İNGİLTERE: Pickford, , , Stones, , Rice, , , , Saka, Kane

D Grubu'nda İngiltere, ilk maçında Hırvatistan'ı Sterling'in attığı golle 1-0 yenerken ikinci maçta ise İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. İngiltere 4 puanla grupta averajla 2. sırada yer alıyor.

Çekya, ilk maçta İskoçya'yı 2-0 mağlup etti ikinci maçta ise Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. Çekler, 4 puanla averajla grupta lider konumda.

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Wembley'de erken gol! Çekya - İngiltere | CANLI
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