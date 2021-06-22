Wembley'de erken gol! Çekya - İngiltere | CANLI

EURO 2020 D Grubu 3. ve son maçında İngiltere ile Çekya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetiyor. Her iki takım da 4 puanla grupta zirveyi paylaşıyor.

ÇEKYA - İNGİLTERE | CANLI ANLATIM

ÇEKYA 0-1 İNGİLTERE

12' Sterling