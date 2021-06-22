Wembley'de erken gol! Çekya - İngiltere | CANLI

EURO 2020 D Grubu 3. ve son maçında İngiltere ile Çekya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetiyor. Her iki takım da 4 puanla grupta zirveyi paylaşıyor.
ÇEKYA - İNGİLTERE | CANLI ANLATIM
ÇEKYA 0-1 İNGİLTERE
12' Sterling
D Grubu'nda İngiltere, ilk maçında Hırvatistan'ı Sterling'in attığı golle 1-0 yenerken ikinci maçta ise İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. İngiltere 4 puanla grupta averajla 2. sırada yer alıyor.
Çekya, ilk maçta İskoçya'yı 2-0 mağlup etti ikinci maçta ise Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. Çekler, 4 puanla averajla grupta lider konumda.