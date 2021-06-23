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Giriş Tarihi: 23.6.2021 21:59 Son Güncelleme: 23.6.2021 22:18

Macaristan, Almanya karşısında sürpriz peşinde! (CANLI)

Macaristan, Almanya karşısında sürpriz peşinde! CANLI

2020 Avrupa Şampiyonası'nın en zorlu grubu olarak görülen F Grubu'nda son maçlar oynanıyor. Grubun son maçları öncesinde 4 puanla liderliği elinde bulunduran Fransa, Portekiz ile karşılaşıyor. Grubun sonuncusu Macaristan ise 3 puanı bulunan Almanya'ya karşı sınav verecek. Almanya-Macaristan mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EURO 2020'de grup maçları F Grubu'nda oynanacak 2 maçın sonunda sona eriyor. Son 16 turuna kalmak için kıyasıya bir yarışa giren ekipler, son kozlarını oynuyor. F Grubu'nda gruptan çıkma iddiası bulunan Almanya ve Macaristan saat 22.00'de başlayan karşılaşmada Allianz Arena'da sahne alıyor.

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'nin de ilk 11'de başladığı zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | Almanya 0-1 Macaristan

GOL! 11' Adam Szalai

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İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Havertz, Kroos, Sane, Gosens, İlkay Gündoğan, Gnabry

Macaristan: Gulacsi, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nego, Botka, Nagy, Schafer, Kleinheisler, Adam Szalai, Sallai

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Macaristan, Almanya karşısında sürpriz peşinde! (CANLI)
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