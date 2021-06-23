Macaristan, Almanya karşısında sürpriz peşinde! (CANLI)

EURO 2020'de grup maçları F Grubu'nda oynanacak 2 maçın sonunda sona eriyor. Son 16 turuna kalmak için kıyasıya bir yarışa giren ekipler, son kozlarını oynuyor. F Grubu'nda gruptan çıkma iddiası bulunan Almanya ve Macaristan saat 22.00'de başlayan karşılaşmada Allianz Arena'da sahne alıyor.
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'nin de ilk 11'de başladığı zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI | Almanya 0-1 Macaristan
GOL! 11' Adam Szalai
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İLK 11'LER
Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Havertz, Kroos, Sane, Gosens, İlkay Gündoğan, Gnabry
Macaristan: Gulacsi, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nego, Botka, Nagy, Schafer, Kleinheisler, Adam Szalai, Sallai