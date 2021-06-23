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Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:32

'da Lokman Gör takımdan ayrıldı

DHA
Altay'da Lokman Gör takımdan ayrıldı

'in yeni ekiplerinden 'da geçen sezonun son haftalarında kadro dışı kalan stoper Lokman Gör, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Siyah-beyazlılarla, 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli savunmacı alacakları ödenmeyince serbest kaldı.

Teknik direktör 'nin göreve gelmesiyle kadrodan elenen Lokman'ın ismi Yılport Samsunspor'la anılmaya başlandı. 'da geçen sezon ligde 18, kupada ise 1 karşılaşmada forma giydi.

Siyah-beyazlı kulüpte sözleşmesi devam eden başka oyuncuların da alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi. Öte yandan Teknik Direktör Mustafa Denizli ile henüz sözleşme imzalamayan Altay'ın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı ve nerede kamp yapacağı netlik kazanmadı. Siyah-beyazlılarda gözler pazartesi günü gerçekleşecek olağan genel kurula çevrildi.

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Altay'da Lokman Gör takımdan ayrıldı
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