Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish için devler savaşa girecek! Şampiyonlar Ligi finalinden sonra...
Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:14 Son Güncelleme: 23.6.2021 11:42

'nın yıldızı için devler savaşa girecek! Şampiyonlar Ligi finalinden sonra...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish için devler savaşa girecek! Şampiyonlar Ligi finalinden sonra...

Bu sezon 'de sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakan için devler sıraya girdi. Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelen Chelsea ile Manchester City bu kez Grealish transferinde karşı karşıya gelecek. 25 yaşındaki yıldızın 2025'e kadar kulübüyle sözleşmesi var.

'in en iyi hücum oyuncuları arasında yer alan 'i transfer etmek isteyen takımların sayısı her geçen gün artıyor. Manchester City'nin çabalarından sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea de atağa geçti.

ASTON VİLLA'NIN SEMBOLÜ...

'nın sembollerinden biri haline gelen Grealish, bu yaz takımdan ayrılabilir. Kariyerinde kiralık olarak gittiği Notts County hariç başka takımda forma giymeyen Grealish'in Aston Villa olan sözleşmesi 2025 senesine kadar devam ediyor.

EURO 2020'DE DE FORMA GİYDİ!

Jack Grealish, İngiltere formasını da giyiyor. Milli takımın önemli kozlarından biri olan başarılı oyuncu EURO 2020'de de İngiltere milli takım forması giydi. Grealish, U-18, U-18 ve U-21'de İrlanda Milli takımının da formasını giydi.

Transfermarkt verilerine göre Grealish'in piyasa değeri 65 milyon Euro! Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Chelsea ve Manchester City'nin yanı sıra Manchester United'ın da yıldız oyuncuya ilgisinin olduğu biliniyor.

Jack Grealish geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 26 maçta forma giydi. Jack Grealish bu maçlarda altı gol atma başarısı gösterirken 12 de asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor kim elendi? 22 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı'nın açıklaması şok etti
Son dakika: Sergen Yalçın neden masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı
İstanbul depremi ile ilgili son dakika haberi: Artık aktif bir fay hattı var
Uzmanlar açıkladı! YKS’de bu teknikler kazandırıyor
Son dakika haberi: Halkbank'tan milyonlara faiz kolaylığı! Tarih belli oldu
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: Emekli temmuz zammı ile...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! "Sorumluysan istifa et, o futbolcuyu sattın!"
Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra müjdeler üst üste geldi! Salih Uçan ve Kenan Karaman...
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme istedi
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e çok sert eleştiri! 'Ayda 3 milyon küsur maaş alıyor adam...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish için devler savaşa girecek! Şampiyonlar Ligi finalinden sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA