Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish için devler savaşa girecek! Şampiyonlar Ligi finalinden sonra...

ASTON VİLLA'NIN SEMBOLÜ...
Aston Villa'nın sembollerinden biri haline gelen Grealish, bu yaz takımdan ayrılabilir. Kariyerinde kiralık olarak gittiği Notts County hariç başka takımda forma giymeyen Grealish'in Aston Villa olan sözleşmesi 2025 senesine kadar devam ediyor.
EURO 2020'DE DE FORMA GİYDİ!
Jack Grealish, İngiltere formasını da giyiyor. Milli takımın önemli kozlarından biri olan başarılı oyuncu EURO 2020'de de İngiltere milli takım forması giydi. Grealish, U-18, U-18 ve U-21'de İrlanda Milli takımının da formasını giydi.
Transfermarkt verilerine göre Grealish'in piyasa değeri 65 milyon Euro! Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Chelsea ve Manchester City'nin yanı sıra Manchester United'ın da yıldız oyuncuya ilgisinin olduğu biliniyor.
Jack Grealish geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 26 maçta forma giydi. Jack Grealish bu maçlarda altı gol atma başarısı gösterirken 12 de asist yaptı.