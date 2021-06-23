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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Çağlar’a Manu kancası

Çağlar’a Manu kancası
İngıltere 'de 'yle başarılı bir sezonu geride bırakan ancak ile EURO 2020'ye veda eden için Premier Lig'in dev kulübü 'ın devreye girdiği belirtildi. İngiliz basınından The Express'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Leicester ile Çağlar transferini görüşmeye hazır. 25 yaşındaki stoperin İngiltere'de kendisini kanıtladığı ve ManU'nun Real Madrid'den Varane'ı kadrosuna katamaması halinde Çağlar'ı almaya çalışacağı iddia edildi.

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Çağlar’a Manu kancası
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