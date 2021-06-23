EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Futbol şöleninin giderek arttığı EURO 2020'de grup maçlarının sonuna gelindi. F Grubu'nda oynanan Almanya-Macaristan ve Portekiz-Fransa maçlarıyla birlikte grup maçları sona erecek olan turnuvada 26 Haziran Cumartesi günü, son 16 turu maçları oynanmaya başlayacak.
Turnuvada şu ana kadar 4 son 16 turu eşleşmesi belli olmuş durumda. F Grubu'nda oynanacak maçların ardından ise diğer 4 eşleşme belli olacak.
Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar şöyle:
İtalya, Galler, İsviçre, Belçika, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Çekya, İngiltere, İsveç, Fransa ve İspanya.
EURO 2020 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:
İtalya - Avusturya
Galler - Danimarka
İspanya - Hırvatistan
Hollanda - Çekya