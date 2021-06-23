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Giriş Tarihi: 23.6.2021 22:33 Son Güncelleme: 23.6.2021 22:36

EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

EURO 2020'de grup maçlarının sonuna gelindi. Son 16 turuyla birlikte heyecanın katlanacağı Avrupa Şampiyonası'nda eşleşmelerin büyük bir kısmı belli oldu. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler ve en iyi üçüncü olan 4 takım, son 16 turuna katılacak. İşte EURO 2020'de şu ana kadar belli olan tüm eşleşmeler...

Futbol şöleninin giderek arttığı EURO 2020'de grup maçlarının sonuna gelindi. F Grubu'nda oynanan Almanya-Macaristan ve Portekiz-Fransa maçlarıyla birlikte grup maçları sona erecek olan turnuvada 26 Haziran Cumartesi günü, son 16 turu maçları oynanmaya başlayacak.

Turnuvada şu ana kadar 4 son 16 turu eşleşmesi belli olmuş durumda. F Grubu'nda oynanacak maçların ardından ise diğer 4 eşleşme belli olacak.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar şöyle:

İtalya, Galler, İsviçre, Belçika, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Çekya, İngiltere, İsveç, Fransa ve İspanya.

EURO 2020 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:

İtalya - Avusturya
Galler - Danimarka
İspanya - Hırvatistan
Hollanda - Çekya

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EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
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