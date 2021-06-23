Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı! Futbol şubesi Işıtan Gün'e emanet...
Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:04 Son Güncelleme: 23.6.2021 09:06

'da görev dağılımı yapıldı! Futbol şubesi 'e emanet...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı! Futbol şubesi Işıtan Gün'e emanet...

'da çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, görev dağılımını yaptı. Son ana kadar heyecan fırtınası şeklinde geçen seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilen Burak Elmas'ın listesinde yer alan isimlerin görevleri belli oldu. Buna göre futbol şubesi 'e emanet edildi.

'da görev dağılımı gerçekleşti. Burak Elmas yönetiminde yer alan , Futboldan Sorumlu Yönetici olurken, Avukat de Hukuktan Sorumlu Yönetici oldu. Galatasaray'ın 2. Başkanı ise oldu.

İŞTE YENİ GÖREV DAĞILIMI!

Polat Bengiserp 2. Başkan, ve Bikem Kanık Başkan Yardımcısı olurken Köksal Ünlü Genel Sekreter, Hukuktan Sorumlu Yönetici, Işıtan Gün Futboldan Sorumlu Yönetici oldu.

Reha Keskin ise Basketboldan Sorumlu Yönetici oldu.

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Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı! Futbol şubesi Işıtan Gün'e emanet...
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