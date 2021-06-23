Geç ama güzel oldu

Sürecin uzaması nedeniyle kırgınlık yaşayan Yalçın, Başkan Çebi ve Asbaşkan Kocadağ ile son kez masaya oturdu. 25 milyon TL ücrette daha önce anlaşan taraflar, diğer sorunları da aşıp 1 yıllık mukavele için el sıkıştı
Beşiktaş'ta 1 ayı aşan pazarlıklar dün mutlu sonla bitti ve teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı. Yalçın'a ilk etapta 1 yıllık mukavele karşılığı 10 milyon TL önerilirken son olarak rakam 25 milyon TL'ye çıktı. Teknik heyeti de kapsayacakşekilde bonuslarla artı 19 milyon TL anlaşmayadahil edildi. 30 milyon TL isteyen deneyimli hoca, kendisine yakın yöneticilerin devreye girmesiyle 25 milyon TL'yi kabul etti. Ancak Yalçın, olayın duygusal boyutunu aşmakta zorluk yaşadı.
VODAFONE PARK'TA BAŞLADI
48 yaşındaki çalıştırıcının, yönetim kurulundan bazı isimlerin kendisine karşı olduğunu düşündüğü, ayrıca pazarlık sürecinde bazı yerli teknik adamlarla görüşüldüğüne dair duyumlar aldığı öğrenildi. Bunun üzerine de çok yıprandığını söyleyip masadan kalktı. Bu gelişmelerin üzerine Beşiktaş yönetimi Vodafone Park'ta olağanüstütoplandı. Ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın bir araya geldi.
YETKİ PROBLEMİ DE ÇÖZÜLDÜ
Kocadağ'ın evinde gerçekleşen buluşmada Sergen Yalçın'ın kırgınlıkları giderildi ve karşılıklı güven tazelendi. Taraflar 1 yıllık mukavelede anlaşırken, transfer konusunda yaşanan görüş ayrılığı da giderildi. Yalçın'ın "Kadroya katılacak futbolcularlagörüşmeleri siz yapın ama benim görüşümede başvurulsun. Birlikte hareket edelim" dediği, ayrıca transfer sürecinde kendi scout ekibinin yer almasını istediği belirtildi. Son toplantıda taraflar ortak noktada buluşmayı başardı. Anlaşmanın gerçekleştiğini duyantaraftarlar, Başkan Çebi'yi toplantıçıkışında alkışlarla karşıladı.
RAKAMLARLA SERGEN YALÇIN
Beşiktaş'ta görev süresi boyunca 45 farklı futbolcuya forma şansı verdi.
Siyah-beyazlılar Yalçın döneminde 1.2 milyon Euro transfer harcaması yaptı (Bonservis ve kiralama bedeli).
Teknik direktörlük kariyeri boyunca G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı 22 maça çıkıp 7 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 9 kez de mağlup oldu.
Hocalık döneminde kazandığı iki kupayı da Beşiktaş yönetiminde geçen sezon aldı. Kartal'ın başında 62 maçta 40 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi elde etti.
10'UN YERİ BURASI
Beşiktaş'ta dün Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, Kocadağ'ın evinde bir araya geldi. Tarafların el sıkışmasının ardından siyah-beyazlı kulüp, Twitter hesabından bu fotoğrafı paylaşıp "10'un yeri burası" notunu düştü.
SORU:
Beşiktaş'la Sergen Yalçın arasındaki görüşmeler nihayet mutlu sonla bitti... Çok sancılı bir dönem oldu... Bu süreci ve tarafların anlaşmasını nasıl değerlendirirsiniz?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Sebebi ciddi transfer ihtiyacı Bu zor süreç mutlu sonla bitti. Hem Beşiktaş için hem de Sergen Yalçın için doğrusu da buydu. Aslındaben bu işin uzamasındaSergen Yalçın'ı hatalıgörmüyorum. Maddikonulara girmek benimişim değil. Ama "Başarılıolmuş bir teknik adamseneye ne yapacak" sorusu bu süreci uzattı. Takımdan birçok önemli oyuncu ayrıldı. Takımın temel direği olan Atiba 39 yaşına geldi. Doğal olarak Beşiktaş'ın ciddi transferlere ihtiyacı var. Eğer bu yerinde hamleler yapılmazsa Şampiyonlar Ligi'ni bir kenara bırakalım, Süper Lig'de bile kaos yaşanır. Beşiktaş yönetimiyleSergen Yalçın arasındakigörüşmenin uzamasıhatta tıkanmasınınaltında buyatıyordu.
FATİH DOĞAN
Sergen Yalçın'da yakışan oldu Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalmalıydı ve öyle de oldu. İşin hikâyesi gereksiz bir şekilde uzatıldı. Araya mesafeler girince şampiyon olunduktan sonra ısrarla bu işin uzatılmaması ve imzaların atılması gerektiğini söylemiştim. İki taraf için de akıl çelen çok oldu. 'Sen haklısın'diye başlayan her cümle, güzelbirlikteliği az kalsın baltalıyordu. Sergen Hoca'nın açık sözlülüğünü, Başkan Çebi'nin Beşiktaş için sıkı pazarlıkçılığını fırsat bilenler ateşe odun atan tavır sergilediler ama başaramadılar. Bu süreçte hep yapıcı davranan ve iki taraf arasında adeta köprü olan Emre Kocadağ'ın futbol şube sorumlusu olarak katkısı çok büyük. Eğer bu süreç ayrılıkla sonlansaydı sadece yönetim değil Sergen Yalçın hatta Beşiktaş zarar görürdü. Bundan sonra hem yönetimin hem Yalçın'ın daha dikkatli bir süreç yöneteceğini düşünüyorum. Aksi takdirde her sorunu kaşımaya yönelik bir ortam mevcut.
BÜLENT TİMURLENK
Bir dinlenme tesisinde fazla kaldılar F.Bahçe ve Beşiktaş'taki teknik adam meselesinin buraya kadar gelmesi inanılmazdı. Sivas maçını kazansa 'tecrübeli' olacak Emre Belözoğlu, tecrübesiz diye gönderildi. Sezonu iki kupayla kapatmış Sergen Yalçın'ın, yeni kontrat görüşmelerinin 35 gün sürmesi meselenin paradan öteye olduğunu düşündürttü. Beşiktaş yönetiminde Yalçın'dan daha iyi futbolu bilen yok. Hocanın yetkilerini arttırmayı,taviz vermek olarak düşünenlervardıysa bu krizin sorumlusuonlardır. Elindeki kadrodan maksimum verimi alan, sezon boyunca futbola ve takımına tutku ile bağlı olan, yetiştiği kulübe hayalindeki kupaları kazandıran Yalçın'ın da bu süreçiçinde elbette bir bildiği vardı. Yönetimle Yalçın farklı yollara gittiler demeyelim, iki taraf da sağa çekip, bir dinlenme tesisinde fazla kaldılar... İstikametlerinin aynı olmasını dileyen milyonlarca taraftara üç günde kazanılan iki kupanın ardından bu kadar 'acaba'lı günler yaşatmak doğrusu pek şık olmadı.
'SALİH UÇAN İLE ANLAŞTIK'
BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, mutlu sonla biten Sergen Yalçın görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Sergen Yalçın hem futbolculuğuyla hem hocalığıyla Türk futboluna katkı sağlamış bir isim. Beşiktaş'ta olması bize ayrı keyif veriyor. Bu süreç biraz uzun sürmüş, sancılı olmuş olabilir ama olumlu biteceğine dair hiç endişemiz olmadı. Hocamız da anlaşma taraftarıydı. Bu süreçlerin yaşanması, hedefleri olan takımlarda olabiliyor. Başka anlamlar yüklemek doğru olmaz. Aramızda sevgi ve saygı var. Sözleşmenin 1 yıl olması hocamızın tercihi. Bizim için de uygun. Yalçın ile Beşiktaş'ın gönül birlikteliği, sözleşmelere sığacak bir şey değil" dedi. Transferle ilgili ise "Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var" ifadelerini kullandı.