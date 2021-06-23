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Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:24

'nde imzaladı

DHA
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin imzaladı

takımlarından 'nde sportif direktör olurken, teknik direktörlük görevine getirildi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Niyazi Akdaş, basın sözcüsü Muhammer Akyüz, teknik direktör ve sportif direktör katıldı.

AKDAŞ: HEDEFİMİZ GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ CAVCAV ZAMANINA GETİRMEK
Başkan Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Baki Mercimek bizim evladımız, Metin Diyadin de evladımız sayılır. Kendileri ile 3'er yıllığına anlaştık. Bu zor süreçte görevi kabul ettikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Hedefimiz Gençlerbirliği'ni Cavcav zamanına getirmek ve üzerine çıkabilmek. Önce kulübü borçlardan kurtarmalı ve sportif başarıyı yakalamalıyız. Gelirlerimize göre transferler yapacağız. Şu anda kredi arayışları içerisindeyiz. Teknik ekip ve arkadaşlarına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

MERCİMEK: İKİ YIL İÇERİSİNDE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ
Sportif direktörlük görevine getirilen Baki Mercimek ise, "Eski bir futbolcu olarak tecrübelerimi buraya aktaracağım. Yurt dışında çok değerli gurbetçilerimiz var. Hocamızla alt yapı ve yurt dışından birçok sporcuyu takımımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Doğru insanlarla burada olmak çok önemli benim için. Hiç düşünmeden bu zor dönemde görevi kabul ettim. İnşallah iki yıl içerisinde hedeflerimize ulaşacağız" açıklamalısında bulundu.

DİYADİN: ZORU BAŞARACAĞIZ
3 yıllığına teknik direktörlük görevine getirilen Metin Diyadin, "İlk futbolculuk dönemimde takım yine 1'inci Lig'de oynuyordu. Bugün ise teknik adam olarak yine takımın başına 1'inci Lig'de gelmiş oldum. Sürece ihtiyacımız var. Alt yapıdan bazı oyuncuları A takıma alacağız ve o bölgelere transfer yapmayacağız. Altyapımız Türk futboluna çok büyük değerler kazandırmıştır. İnşallah yeni dönemde zoru başaracağız" diye konuştu.

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Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin imzaladı
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