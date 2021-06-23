Jet hızıyla imza!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın oynadığı 3 maçta da performansıyla sınıfta kalan Hakan Çalhanoğlu, kamp biter bitmez soluğu transfer görüşmesi için Milano'da almış ve İnter ile masaya oturmuştu. Milan ile sözleşmesi sona eren ve İnter ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcu, İtalyan ekibi için dün sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzaladı. 3+1 yıllık kontrat yapan 27 yaşındaki on numaranın yıllık 5 milyon Euro kazanacağı kaydedildi. Önceki akşam eşiyle birlikte özel bir uçak ile Milano'ya giden Çalhanoğlu, Milan formasıyla 172maça çıkmış ve 32 gol kaydetmişti.