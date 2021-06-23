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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Jet hızıyla imza!

Jet hızıyla imza!

’ın formsuz ismi , kamp biter bitmez ’ya uçup yeni takımına imza attı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'ın oynadığı 3 maçta da performansıyla sınıfta kalan , kamp biter bitmez soluğu transfer görüşmesi için 'da almış ve İnter ile masaya oturmuştu. Milan ile sözleşmesi sona eren ve İnter ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcu, İtalyan ekibi için dün sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzaladı. 3+1 yıllık kontrat yapan 27 yaşındaki on numaranın yıllık 5 milyon Euro kazanacağı kaydedildi. Önceki akşam eşiyle birlikte özel bir uçak ile Milano'ya giden Çalhanoğlu, Milan formasıyla 172 maça çıkmış ve 32 gol kaydetmişti.

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