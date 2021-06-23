Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kevin-Prince Boateng yuvasına döndü!
Giriş Tarihi: 24.6.2021 00:56 Son Güncelleme: 24.6.2021 01:46

Kevin-Prince Boateng yuvasına döndü!

AA
Kevin-Prince Boateng yuvasına döndü!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng, altyapısından yetiştiği eski takımına geri döndü. Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, İtalya İkinci Ligi takımlarından Monza’dan Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladığını duyurdu.

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, İtalya İkinci Ligi takımlarından Monza'dan Kevin-Prince Boateng'i renklerine bağladığını duyurdu. Alman ekibinden yapılan açıklamada, Boateng'in evine döndüğü belirtilerek, 34 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hertha Berlin'in üst yöneticisi Fredi Bobic, Boateng'in takımı, Bundesliga'yı ve Berlin'i bildiğini ve alışma dönemine ihtiyaç duymadığını söyledi. Bobic, uzun yıllar üst seviyede futbol oynayan Ganalı futbolcunun takım için bir kazanç olduğunu kaydetti.

Berlin doğumlu olan ve Hertha Berlin altyapısından yetişen Boateng de kariyerini bu kulübe borçlu olduğunu belirterek, "Bunu hiç unutmadım. Buraya bir şeyleri geri vermek için geldim." dedi.

2005-2007 yıllarında Hertha Berlin'de forma giyen Boateng, futbolculuk kariyerinde ayrıca Tottenham Hotspur, Milan, Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Beşiktaş'ta oynamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da kim elendi? SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı'nın açıklaması şok etti
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Son dakika: Sergen Yalçın niçin masadan kalktı? İşte Beşiktaş'ta dün yaşananların tamamı
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası resmen açıklanıyor! 2 yıllık sözleşme...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! "Sorumluysan istifa et, o futbolcuyu sattın!"
SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Prof. Dr. Ersoy'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması | Artık aktif bir fay hattı var
Uzmanlar duyurdu! Üniversite sınavı YKS’de bu teknikler kazandırıyor
Son dakika haberi: Halkbank'tan milyonlara faiz kolaylığı! Tarih belli oldu
İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı ve ne zaman yayımlanacak? Kabine kararları ile Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi bekleniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kevin-Prince Boateng yuvasına döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA