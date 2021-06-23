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Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:59 Son Güncelleme: 23.6.2021 11:30

, 'yü transfer etmek istiyor

SPOR SERVİSİ
Manchester United, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor

'yle başarılı bir sezonu geride bırakan ancak ile EURO 2020'ye veda eden için 'in dev kulübü 'ın devreye girdiği belirtildi.

İngıltere 'de 'yle başarılı bir sezonu geride bırakan ancak ile EURO 2020'ye veda eden için Premier Lig'in dev kulübü 'ın devreye girdiği belirtildi.

VARANE OLMAZSA ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

İngiliz basınından The Express'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Leicester ile Çağlar transferini görüşmeye hazır. 25 yaşındaki stoperin İngiltere'de kendisini kanıtladığı ve ManU'nun 'den Varane'ı kadrosuna katamaması halinde Çağlar'ı almaya çalışacağı iddia edildi.

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Manchester United, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor
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