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Giriş Tarihi: 23.6.2021 21:01 Son Güncelleme: 23.6.2021 21:02

Ozan Kabak satış listesine konuldu! Talipleri bir bir artıyor...

Ozan Kabak satış listesine konuldu! Talipleri bir bir artıyor...

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Liverpool'a kiralanan ve İngiliz devinde başarılı bir performans gösteren Ozan Kabak, Schalke 04'e geri döndü. Ancak Bundesliga'da küme düşen Schalke 04, maddi sıkıntılar yüzünden yüksek bonservis talep edebileceği yıldızlarını satış listesine koydu. Ozan Kabak'ın da bonservisini belirleyen Alman ekibi, transfer tekliflerini bekliyor.

Galatasaray altyapısından çıkarak oldukça genç yaşta Avrupa'ya adım atan Ozan Kabak, Almanya'da geçirdiği başarılı sezonların ardından Liverpool'a kiralanmıştı. Premier Lig'de Liverpool'a satın alma opsiyonuyla Ocak ayında kiralanan milli yıldızın, bonservisi Liverpool tarafından alınmadı.

Bundesliga'da küme düşen Ozan Kabak'ın takımı Schalke 04, milli oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor. Avrupa'dan birçok teklif aldığı bilinen Ozan Kabak için yeni iddia Alman basınından geldi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Ozan Kabak için talip olduğu belirtildi. Schalke 04 ise genç savunmacı için 15 milyon Euro talep ediyor. Oyuncunun satışına 15 milyon Euro'nun altında izin vermeyecek olan Alman ekibi, transfer tekliflerini değerlendiriyor.

Ozan Kabak için aynı zamanda Leicester, Newcastle ve Nice gibi kulüplerin devrede olduğu öne sürüldü.

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Ozan Kabak satış listesine konuldu! Talipleri bir bir artıyor...
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