Ozan Kabak satış listesine konuldu! Talipleri bir bir artıyor...

Galatasaray altyapısından çıkarak oldukça genç yaşta Avrupa'ya adım atan Ozan Kabak, Almanya'da geçirdiği başarılı sezonların ardından Liverpool'a kiralanmıştı. Premier Lig'de Liverpool'a satın alma opsiyonuyla Ocak ayında kiralanan milli yıldızın, bonservisi Liverpool tarafından alınmadı.
Bundesliga'da küme düşen Ozan Kabak'ın takımı Schalke 04, milli oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor. Avrupa'dan birçok teklif aldığı bilinen Ozan Kabak için yeni iddia Alman basınından geldi.
Ozan Kabak için aynı zamanda Leicester, Newcastle ve Nice gibi kulüplerin devrede olduğu öne sürüldü.