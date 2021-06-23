PSV maçı için taraftar müjdesi! UEFA'dan izin çıktı

MANTALİTELERİ DEĞİŞTİ'

Yapılan idman öncesinde Ryan Babel, PSV eşleşmesini değerlendirdi. "Yeni bir hocamız olacak ya da mevcut hocayla devam edeceğiz" diyen Hollandalı oyuncu şöyle devam etti: "Geçen sezona göre PSV'de değişiklikler oldu. Hocalarını değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil ve bundan dolayı farklı bir mantalitede olacaklar."