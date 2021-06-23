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Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:26 Son Güncelleme: 23.6.2021 09:36

maçı için taraftar müjdesi! 'dan izin çıktı

PSV maçı için taraftar müjdesi! UEFA'dan izin çıktı

maçında ile karşılaşacak olan 'da hazırlıklar başladı. Zorlu maçı kazanarak yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, 27-28 Temmuz'da oynanacak olan maçta taraftarına kavuşacak. 'da maçlar için taraftar izni çıktı.

'da taraftar için izin çıktı. rövanş maçında taraftarlarına kavuşacak.

Şampiyonlar Ligi ön eleme rövanş maçında 27-28 Temmuz'da ile Başakşehir Stadı'nda karşılaşacak olan Galatasaray, tam 1.5 yıl sonra taraftarları ile buluşacak. UEFA'dan ön eleme maçlarına taraftar izni çıkmasıyla Passolig yetkilileri TFF'nin de bilgisi dahilinde Eindhoven biletlerini hazırlamaya başladı.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan 17 bin bilete rekor talep bekleniyor. Bu maçta Burak Elmas da başkan olarak ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Fatih Terim de kendi adını taşıyan statta tribünlerle hasretini giderecek.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda G.Saray'ın rakibi Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibi oldu. Dün yapılan kura çekimi sonrasında ilk maç 20-21 Temmuz'da Eindhoven'da, ikinci karşılaşma ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. Geçen sezon Hollanda Ligi'ni 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 2. bitiren PSV'yi 54 yaşındaki Alman Roger Schmidt çalıştırıyor.

RAKAMLARLA PSV

1 Hollanda ekibi 1987-88 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı. 24 PSV, 24 kez Hollanda Ligi şampiyonu oldu. 185 Kulübün piyasa değeri 185.4 milyon Euro. 16 Takımın en değerlileri 16 milyon Euro ile Philipp Max ve Denzel Dumfries.

MANTALİTELERİ DEĞİŞTİ'

Yapılan idman öncesinde Ryan Babel, PSV eşleşmesini değerlendirdi. "Yeni bir hocamız olacak ya da mevcut hocayla devam edeceğiz" diyen Hollandalı oyuncu şöyle devam etti: "Geçen sezona göre PSV'de değişiklikler oldu. Hocalarını değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil ve bundan dolayı farklı bir mantalitede olacaklar."

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PSV maçı için taraftar müjdesi! UEFA'dan izin çıktı
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