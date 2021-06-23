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Giriş Tarihi: 23.6.2021

PSV maçına 17 bin aslan

PSV maçına 17 bin aslan
ŞAMPIYONLAR Ligi ön eleme rövanş maçında 27-28 Temmuz'da ile Başakşehir Stadı'nda karşılaşacak olan , tam 1.5 yıl sonra taraftarları ile buluşacak. UEFA'dan ön eleme maçlarına taraftar izni çıkmasıyla Passolig yetkilileri TFF'nin de bilgisi dahilinde PSV Eindhoven biletlerini hazırlamaya başladı. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan 17 bin bilete rekor talep bekleniyor. Bu maçta Burak Elmas da başkan olarak ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Fatih Terim de kendi adını taşıyan statta tribünlerle hasretini giderecek.

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PSV maçına 17 bin aslan
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